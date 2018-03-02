Экстренные поставки газа в Украину начала Польша

Стороны заключили временный контракт, но он может быть продлен

Украинский "Нафтогаз" и польская компания PGNiG подписали контракт на срочную поставку газа после срыва импорта российского газа в Украину. Как сообщили в PGNiG, контракт будет действовать до конца марта 2018 года. В рамках соглашения в Украину планируется поставить более 60 млн куб. м газа.

Закачка газа с польской стороны в Украину уже началась. Поставки осуществляются через узел "Германовице" с сегодняшнего дня, 2 марта.

"Мы готовы увеличить объемы поставок или продлить срок действия контракта с "Нафтогазом" в зависимости от потребностей украинского рынка", – проинформировал сказал председатель правления PGNiG Петр Возняк.

Он заверил, что PGNiG в состоянии обеспечить поставки газа как польской добычи, так и американской или катарской.

Напомним, российский "Газпром" заявил, что начал процесс расторжения договора с Украиной на поставку и транзит газа. Как заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, сотрудничество с "Нафтогазом" стало невыгодным для России после решения Стокгольмского арбитража.

Как сообщалось, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

Кроме срыва поставок газа, "Газпром" также уменьшил давление на входе в украинскую ГТС, что поставило под угрозу транзит газа в Европу. Это нарушает требования транзитного контракта. Украина уже официально предупредила Еврокомиссию о проблемах, которые могут возникнуть из-за действий "Газпрома".

Как известно, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках газа, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.