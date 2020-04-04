Экстренный нефтяной саммит перенесли: когда состоится встреча

В то время как СМИ сообщают, что в мире некуда девать "лишнюю" нефть, стало известно, что экстренные переговоры стран ОПЕК+ относительно кризиса на нефтяном рынке могут быть перенесены с 6 на 9 апреля, финальной даты пока нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой два источника в делегациях.

"Возможно, перенесем на четверг (9 апреля). Но это еще не точно", - сказал один из собеседников.

Другой подтвердил, что 6 апреля уже не является окончательной датой.

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Причины возможного переноса не озвучивались, но известно, что страны ОПЕК работают над тем, чтобы привлечь к консультациям как можно больше стран помимо США.

Перенос саммита также подтверждает издание Reuters. Новой датой проведения саммита может быть 8 или 9 апреля, что даст дополнительное время для переговоров по поводу объемов сокращения добычи.

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Созвать встречу ОПЕК+ в видеоформате для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном.

Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка. По словам президента РФ Владимира Путина, сократить страны могут минимум на 10 млн б/с от уровня первого квартала 2020 года.

Как сообщалось, бюджет России недополучит более миллиарда нефтедолларов из-за снижения мировых цен на нефть.

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