Кабмин отменил субсидирование потерь в электросетях

Кабмин, предложивший повысить тарифы "на свет", внес изменения в положение о возложении общественных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которым отменено субсидирование потерь в электрических сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
"Соответствующее постановление "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии" принято 9 декабря на заседании правительства", – говорится в сообщении.
В соответствии с внесенными в положение изменениями, с 1 января 2020 года оператор системы передачи – "Укрэнерго" и операторы систем распределения будут покупать электроэнергию для покрытия своих технологических затрат на свободном рынке.
До этого момента они приобретали электроэнергию для компенсации технологических затрат электрической энергии на ее передачу и распределение по электрическим сетям по предельной цене у ГП "Гарантированный покупатель".
"Отмена субсидирования приведет к уменьшению расходов ГП "Гарантированный покупатель", а соответственно – к получению большего количества средств для компенсации разницы в тарифе для населения и будет стимулировать уменьшение потерь в электрических сетях", – отметили в Минэкоэнерго.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что тариф на электроэнергию для населения, которое потребляет свыше 500 кВт·ч, необходимо поднять до экономически обоснованного уровня.
Также мы сообщали о том, что уже в следующем году в Украине может вырасти стоимость электроэнергии для состоятельных граждан. Речь идет о поэтапном пересмотре тарифа пока лишь для одной категории потребителей. В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды полагают, что цену необходимо повысить для тех, кто расходует в месяц свыше 500 кВт·ч.
Кроме того, новости "Сегодня" разбирались, есть ли в среднесрочной и долгосрочной перспективе альтернатива выравниванию цен на электроэнергию для населения и промышленности:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк