Электроэнергия может серьезно подорожать

Власти снова хотят залезть в карман к украинской промышленности. Речь идет о повышении с 1 августа тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию, что приведет к росту цен на электрику для промышленности. Что, естественно, приведет к росту цен на товары и услуги. А за все заплатит конечный потребитель, то есть каждый из нас. Нет, цена киловатт-часа "тока" для населения, остающаяся неизменной с 2017 года, не увеличится, но пострадают все. Против нового повышения выступают многие, от экспертов до народных депутатов, считая его необоснованным.

Рынок или "базар"

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Напомним, новая модель энергорынка действует в Украине второй год – с 1 июля 2019 года. Главное отличие от предыдущей модели: вместо одной структуры появились две – поставщики электроэнергии и операторы распределительных сетей. Самым крупным и самым главным среди них является Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Она осуществляет эксплуатацию высоковольтных магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. И услуги этой структуры дорожают не по дням, а по часам.

С момента запуска нового энергорынка тариф НЭК "Укрэнерго" вырос на 100% с 57 грн МВт-ч до 113 грн МВт-ч, затем до 155,4 грн/МВт-ч. Сейчас НКРЭКУ инициирует очередное его повышение с 1 августа более чем вдвое, до 327,97 грн/МВт-ч. Это без НДС, с НДС получается 393,5 МВт-ч. По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, окончательное решение должно быть принято комиссией 11 июля.

Тарасюк объяснил, что причиной повышения тарифов на диспетчеризацию стал подписанный в июне меморандум между Кабмином и производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) об условиях погашения накопленной перед ними многомиллиардной задолженности. Однако на слушаниях, которые прошли на этой неделе, депутаты и эксперты предложили целый ряд решений, которые позволят не поднимать тариф и решить проблему "зеленой" генерации. Но НКРЭКУ по неизвестным причинам продолжает настаивать на подорожании.

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Повышение тарифов – это раскручивание тупиковой спирали

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Но проблемы государства в расчетах с производителями "зеленой" энергии – только видимая часть айсберга. А есть еще подводная, которая в разы больше.

Ведь если подорожают услуги "Укрэнерго", то это приведет к значительному росту цены электроэнергии для промышленности. Дальше по цепочке: рост тарифов на коммунальные услуги, повышение стоимости проезда в общественном транспорте, подорожание продуктов питания и т.д.

Президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты Владимир Щелкунов говорит, что решение НКРЕКУ увеличит стоимость электроэнергии для промышленности на 20%.

"Украинская промышленность получит очередной удар в то время, когда она и так страдает от влияния кризисных явлений, – анализирует Владимир Щелкунов. – Это означает увеличение стоимости услуг для всех потребителей и на всю продукцию, где в себестоимости заложена доля электроэнергии. Большинство стран в мире пытаются поддержать собственный реальный сектор в условиях кризиса и пандемии. Украина, к сожалению, не может это сделать, но, по крайней мере, не следует создавать новые финансовые нагрузки".

По словам Владимира Щелкунова, он общался с представителями многих профильных ассоциаций. И металлурги, и химики, и коммунальщики – все говорят, что повышение тарифов на передачу электроэнергии приведет к увеличению себестоимости продукции. И если внутри страны это ляжет на плечи рядовых граждан, то на иностранных рынках нас начнут выталкивать конкуренты. Далее – уменьшение объемов экспорта, уменьшение поступлений в бюджет, урезание социальных программ.

"Нельзя принимать подобные решения без учета тех последствий, к которым они могут привести", – подытожил Владимир Щелкунов.

Общее мнение промышленников выразил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Первоначально тарифы собирались увеличить в 4 раза – это дополнительная нагрузка на металлургические предприятия в 27,5 млрд грн только до конца этого года, – напомнил Александр Каленков. – Сейчас речь идет о повышении в два раза – это дополнительная нагрузка 11-12 млрд грн. Более 60% электроэнергии у на потребляет металлургия, поэтому львиную долю повышения оплатят металлурги. Это электрометаллурги, ферросплавщики, да и другие отрасли металлургии тоже. Предприятия уже более года находятся в кризисе, за это время понесены убытки более 32 млрд грн. В этой ситуации увеличение любой себестоимости – это снижение конкурентоспособности. У электрометаллургов себестоимость вырастет более чем на 20%, у ферросплавщиков – более чем на 40%, у металлургов полного цикла до 10%. Учитывая, что мы продаем за рубеж до 85% своей продукции, мы продадим меньше, потеряем рынки сбыта и не факт, что сможем на них вернуться. Страна потеряет валютную выручку".

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Каленков добавил, что Украина взяла на себя определенные обязательства перед зарубежными инвесторами в "зеленую" энергетику, но никак не промышленность. Чиновники же решили переложить выплату этих обязательств на промышленность. Но, по его мнению, власти не только не сэкономят, но разбалансируют рынок. Объемы производства еще больше упадут, электроэнергии потребуется еще меньше. А чем меньше ее потребление, тем выше стоимость распределения каждого киловатт-часа. Получается тупиковая спираль: выше тарифы – меньше потребление – тарифы снова надо поднимать.

"У государства есть быстрое и эффективное решение – сейчас возможно заимствование за рубежом под выгодный процент либо выпуск ОВГЗ, – предлагает Александр Каленков. – В итоге обойдется на порядок дешевле, чем "задавить" промышленность, а потом тратить средства на ее восстановление".

Очевидно, что из-за повышения цен на электроэнергию станут дороже коммунальные услуги. Прежде всего холодная вода, где доля расходов на подачу вод и ее водоотвод составляет 30-50% себестоимости.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий назвала цифры подорожания.

"В структуре тарифов водоканалов на поставку воды электроэнергия занимает в пределах 30%. В структуре тарифов на очистку сточных 45-50%. Если ее розничная цена на рынке вырастет на 3%, то тарифы водоканалов на 1-2%",- сказала Ольга Бабий.

Депутаты тоже против

Представители власти также не одобряют действия НКРЭКУ. Причем не только с экономической, но и с политической точки зрения. Ведь не за горами выборы в местные советы, и любые непопулярные решения чиновников нынешней власти тут же скажутся на рейтинге ее кандидатов. И автоматически могут привести к победе на выборах маргиналов или пророссийских сил. Возникает вопрос: такие действия НКРЭКУ и ее главы г-на Тарасюка – от недомыслия? Или он сознательно помогает стране-агрессору?

"Я участвовал в двух последних заседаниях НКРЭКУ, изначально они вообще планировали поднять тариф в четыре раза, – говорит народный депутат Муса Магомедов (внефракционный). – И только под колоссальным давлением решили снизойти до двукратного повышения. Здесь и начинается притча про змею и ее хвост: рост тарифов ведет к увеличению себестоимости продукции, увеличение себестоимости ведет к сокращению производства продукции, так как она становится нерентабельной. Соответственно, потребление электроэнергии падает. Получается замкнутый круг, который ведет одновременно к повышению тарифов и снижению потребления. Этого ни в коем случае допускать нельзя. Нужно разрывать эту цепочку – с помощью займов, оптимизации внутри самого "Укрэнерго" – как угодно, но это нужно делать! Я очень надеюсь, что заседание НКРЭКУ, которое запланировано на 11 июля, учтет все эти нюансы".

Что будет, если сидеть сложа руки? Депутат Муса Магомедов привел пример: Запорожский алюминиевый комбинат был порезан на металлолом, в том числе из-за того, что цена электроэнергии не позволяла ему производить конкурентную продукцию. Поэтому народный избранник уверен: допускать повышения тарифа ни в коем случае нельзя. В противном случае вырастут и коммунальные тарифы, и стоимость проезда в общественном транспорте, и цены на продукты питания.

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Такое же мнение и у народного депутата Людмилы Буймистер ("Слуга народа"), главы подкомитета ВР по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса.

"Решение проблемы с погашением долгов государства перед производителями ВИЭ-энергии затянули, как минимум, на полгода, – рассказала нам Людмила Буймистер. – Еще в декабре 2019 года был подготовлен законопроект, который позволял если не решить, то значительно снизить остроту проблемы. Но его положили под сукно. То, что тарифы на распределение НКРЭКУ собирается поднять не в 4 раза, а всего лишь вдвое, нашей промышленности и другим отраслям мало поможет. Тем более, момент выбран неудачный – в мире экономический кризис, в стране падение производства. Но хорошо, что со стороны НКРЭКУ есть понимание серьезности ситуации и готовность к сотрудничеству. Пока договорились совместно изучить цифры и обоснованность расчетов повышения тарифа".

Выводы

Как видим, казалось бы, "копеечная" проблема может привести к серьезному удару не только по промышленности, но и по властным структурам, и по уровню жизни населения. Допустить этого никак нельзя.

Власти собираются удорожить не только украинскую электроэнергию, но и импортное топливо, повысив на него пошлины. Подробнее смотрите в сюжете

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