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Электроэнергию в дома украинцев будут поставлять независимые компании

Сегодня, 23:37

С 1 января работает розничный рынок электроэнергии, больше нет облэнерго

Электроэнергию в дома украинцев будут поставлять независимые компании Экономика С 1 января работает розничный рынок электроэнергии, больше нет облэнерго

Электроэнергию в наши дома будут поставлять независимые компании. С 1 января работает розничный рынок электроэнергии. Больше нет облэнерго. Их место заняли новые компании снабженческие и распределительные. И цена на свет для укранцев не выросла.

Комиссия по регулированию тарифов выдала уже более 300 лицензий для новых независимых поставщиков электроэнергии. Таким образом, государство проводит демонополизацию рынка. К июлю, когда он в новом виде заработает на полную, таких компаний может быть больше.

Энергореформа в Украине идет по европейскому принципу. Главная задача экспертов, энергетиков и руководителей проводить изменения открыто и прозрачно.

"Закон о рынке электрической энергии мы приняли в соответствии с нормами и директивами Евросоюза, так называемого третьего энергетического пакета, где ключевым, подчеркиваю ключевым элементом является потребитель. Как физическое лицо так и юридическое лицо. Именно потребитель имеет право выбирать того поставщика электрической энергии, который может предложить самую дешевую цену, самую качественную услугу и саму надежную поставку электрической энергии", - говорит Александр Домбровский, первый заместитель председателя Комитета по вопросам топливно энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Найти новые компании, которые будут поставлять энергию можно в интернете. Достаточно в поисковом сервисе ввести запрос "поставщики електроенергергии Украины".

Ранее сообщалось, что ДТЭК завершил разделение поставки и распределения электроэнергии.

Напомним, в Украине заметно выросли долги за электричество.

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Тег электроэнергия, Украина, рынок электроэнергии

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