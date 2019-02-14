Электроэнергию в дома украинцев будут поставлять независимые компании
С 1 января работает розничный рынок электроэнергии, больше нет облэнерго
Электроэнергию в наши дома будут поставлять независимые компании. С 1 января работает розничный рынок электроэнергии. Больше нет облэнерго. Их место заняли новые компании снабженческие и распределительные. И цена на свет для укранцев не выросла.
Комиссия по регулированию тарифов выдала уже более 300 лицензий для новых независимых поставщиков электроэнергии. Таким образом, государство проводит демонополизацию рынка. К июлю, когда он в новом виде заработает на полную, таких компаний может быть больше.
Энергореформа в Украине идет по европейскому принципу. Главная задача экспертов, энергетиков и руководителей проводить изменения открыто и прозрачно.
"Закон о рынке электрической энергии мы приняли в соответствии с нормами и директивами Евросоюза, так называемого третьего энергетического пакета, где ключевым, подчеркиваю ключевым элементом является потребитель. Как физическое лицо так и юридическое лицо. Именно потребитель имеет право выбирать того поставщика электрической энергии, который может предложить самую дешевую цену, самую качественную услугу и саму надежную поставку электрической энергии", - говорит Александр Домбровский, первый заместитель председателя Комитета по вопросам топливно энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
Найти новые компании, которые будут поставлять энергию можно в интернете. Достаточно в поисковом сервисе ввести запрос "поставщики електроенергергии Украины".
Ранее сообщалось, что ДТЭК завершил разделение поставки и распределения электроэнергии.
Напомним, в Украине заметно выросли долги за электричество.
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