Электронная цифровая подпись: где, почем и когда ее оформлять

Разброс цен на услугу для населения – от 0 до 1500 гривен. А с осени в Украина перейдет на стандарты ЕС

Украинцев все активнее приучают к тому, что многие важные вещи можно решить онлайн. В статье "Как работающему узнать размер будущей пенсии, а пенсионеру – не сидеть в очередях к инспектору" мы рассказывали, что Пенсионный фонд намерен развивать онлайн-обслуживание клиентов, но доступ к полному перечню онлайн-услуг ПФУ откроет только электронная подпись.

Сегодня мы расскажем, как получить собственную электронную подпись и зачем это нужно.

Где пригодится ЭЦП

Хотя электронные цифровые подписи (ЭЦП) были "изобретены" более 30 лет назад и в Украине "узаконены" с 2003 года, они еще не получили широкого распространения. В основном ЭЦП оформляют "по необходимости". Например, сотрудники органов государственной и местной власти – потому что обязаны подавать электронные декларации, а зайти в систему можно только по электронной подписи. Ответственные лица различных организаций и предприятий, а также физлица – предприниматели оформляют ЭЦП для того, чтобы заходить в личный кабинет на сайте Государственной фискальной службы, чтобы подавать налоговую отчетность через интернет, а не просиживать в очередях, и т.д.

Многим гражданам, которые не входят в перечисленные категории, ЭЦП тоже могла бы пригодиться. Например, для получения информации и оформления документов в Пенсионном фонде, о чем мы уже рассказывали. Для получения справки об отсутствии судимости онлайн (ее часто требуют при трудоустройстве, оформлении виз, восстановлении документов и в других случаях) тоже нужна ЭЦП. Выдавать справки на основании цифровых подписей начали с осени минувшего года. ЭЦП нужна и для многих других онлайн-сервисов (минюста, фискальной службы и других, в первую очередь государственных), которые требуют надежной идентификации пользователя. В частности, с ее помощью можно заказать загранпаспорт, заказать и получить электронную выписку из многих госреестров, другие документы. Только в Минюсте насчитывается 33 информационных системы, для пользования которыми необходимо иметь ключ ЭЦП.

Каждый год в Украине расширяется перечень услуг, предоставляемых через интернет. И, если речь идет о тех, где используются персональные данные или требуется установить личность пользователя, такие сервисы требуют регистрации и/или входа в систему с помощью электронной цифровой подписи.

Как получить электронную цифровую подпись

Генерированием электронной цифровой подписи и выдачей соответствующих сертификатов и ключей занимаются специальные аккредитованные "Центры сертификации ключей" (ЦСК). Такие центры созданы при многих госструктурах, существуют и негосударственные АЦСК. Их реестр ведет "Центральный удостоверяющий орган", созданный при Минюсте .

Сейчас в реестре насчитывается порядка 25 аккредитованных ЦСК и несколько зарегистрированных, но не получивших (или утративших) аккредитацию. Аккредитованные центры, а отличие от неаккредитованных, имеют право выдавать усиленные сертификаты открытых ключей (с усиленной защитой). В частности, аккредитованные центры сертификации ключей есть при МВД, Государственной фискальной службе, а также при Госказначействе, НБУ, Генштабе ВСУ и других ведомствах. В последнее время центры сертификации ключей открываются и при банках. Первый "банковский" ЦСК появился у ПриватБанка. Теперь такие же центры открылись при Ощадбанке и Укрсиббанке.

Обычный человек, физическое лицо, может получить сертификат и ключ к электронной подписи далеко не в каждом центре сертификации ключей. Например, АЦСК Генштаба ВСУ работает только с должностными лицами и организациями Генштаба, Минобороны, воинских частей и пр. В регламенте АЦСК Государственной казначейской службы отмечено, что он предоставляет услуги только органам государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениям и организациям всех форм собственности".

А вот АЦСК органов юстиции работает в том числе и с физическими лицами. Причем для физлиц услуги вдвое дешевле, чем для юридических. Так, выдача и обслуживание электронного ключа в течение 2 лет для граждан Украины в этом центре стоят 192 грн, на год – 96 грн. В АЦСК "Украинского института интеллектуальной собственности" получение электронной цифровой подписи на 2 года обойдется физлицам в 180 грн, на год – в 96 грн. Если же цифровая подпись нужна человеку для регистрации в информбазе "Укрпатента", он получит ее абсолютно бесплатно.

В негосударственных ЦСК стоимость услуг несколько выше – от 200 грн. К тому же сайты некоторых таких центров найти нам не удалось. В то же время в "Приватбанке" оформить ЭЦП обещают бесплатно.

Документы, необходимые для получения ЭЦП, можно скачать с сайтов ЦСК и заполнить заранее. Но для оформления защищенной цифровой подписи человеку необходимо по крайней мере один раз явиться лично в центр, чтобы его сотрудники могли идентифицировать будущего владельца цифровой подписи. Поэтому прежде чем принимать решение о выборе ЦСК, стоит поинтересоваться, где расположены пункты приема посетителей.

Кстати, рассчитывая затраты на оформление ЭЦП, следует приплюсовать к стоимости услуг еще и стоимость носителя информации. Дело в том, что ключ к цифровой подписи хранится на флешке, компакт-диске или более защищенном устройстве. А их стоимость колеблется от нескольких сотен до полутора тысяч гривен – в зависимости от качества и степени защиты.

Осенью ожидаются изменения

С 5 октября 2018 года вступает в силу новый закон – "Об электронных доверительных услугах", принятый 5 октября 2017 года. Он придет на смену существующему – "Об электронной цифровой подписи" – и принят для унификации украинского законодательства с законодательством Евросоюза относительно электронных подписей. В связи с этим ожидается, что существующие правила получения ЭЦП будут изменены. В частности, обновится классификация видов ЭЦП, названия и полномочия органов выдачи сертификатов и условия использования.

Не исключено, что после изменения правил получение цифровой подписи станет доступнее. Напомним, что с 2016 года в Украине начался переход на новую форму внутренних паспортов – пластиковые карты (ID). В них обещают "зашивать" цифровую подпись владельца. Но пока человек не может просто так пойти и поменять свой паспорт на пластиковый – только если есть "уважительная причина": потерял старый документ, меняешь фамилию, нужно обновить фотографию в 25 или 45 лет и т.д. А вот со второго полугодия 2018-го ID-паспорта обещают сделать доступными для всех. Мало того, с марта 2017-го паспорта старого образца, "бумажные", просто не выдаются.

Возможно, после вступления в силу закона о доверительных услугах одновременно с новым паспортом человек сможет получать и собственную электронную цифровую подпись. Но надо учитывать: если придется использовать цифровую подпись не в учреждениях, а, например, дома, понадобится специальный картридер для считывания информации с пластиковой карты. Стоимость такого устройства намного выше, чем флэшки – от полутора тысяч гривен.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что Украина – в числе 14 мировых лидеров по внедрению технологии блокчейн, результатом развития которой стали криптовалюты.