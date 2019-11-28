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Электронная перепись населения: эксперт оценил идею

28 ноября, 18:00

Евгения Давыденко

Предложенная модель больше подходит как факт-чек к традиционной, но не может ее заменить, считает специалист

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В Украине хотят провести т.н. электронную перепись населения. Собирать информацию об украинцах собираются не традиционным ходжением по домам, а путем консолидации баз мобильных операторов и реестров.

Технологически это возможно сделать, однако возникнет вопрос полноты и репрезентативности такой переписи, отметил в комментарии сайту "Сегодня" председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Я не уверен, что мы получим всю ту информацию, которая нам сегодня нужна. Потому что когда идет речь о переписи, то речь идет не столько о количестве людей, сколько об идентификации – этнические параметры, [данные] о составе семьи, о формате доходов", – сказал он.

Кроме того, Бураковский усомнился в законности использования баз данных, а также в возможности их консолидации.

"У меня возникает простой вопрос: законно ли это, по большому счету? На сколько эти базы данных соединены между собой? Потому что сегодня мы имеем большое количество открытых данных, но они разного качества. Потому, возможно, какая-то комбинация может работать, но я приверженец традиционного способа переписи населения. Хотя отдельные технологические моменты могут быть использованы как инструменты факт-чека для получения адекватных результатов", – отметил эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцам готовят сюрприз к переписи населения. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство планирует внедрить онлайн-инструменты для более эффективного процесса переписи.

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Источник: Сегодня

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