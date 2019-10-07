Электронные сигареты в Украине могут приравнять к обычным

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Народные депутаты Вячеслав Медяник и Владлен Неклюдов (фракция "Слуга народа") предлагают установить ограничения на употребление, реализацию и рекламу электронных сигарет и устройств для электрического нагрева табака на уровне с традиционными табачными изделиями.

Об этом идет речь в законопроекте № 2199 от 2 октября 2019 года.

Документ вводит определения "электронные сигареты", "табачные изделия для электрического нагрева", "заправочный контейнер" и "аэрозоль".

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Авторы проекта также предлагают увеличить штрафы за выпуск продукции с нарушением требований к медицинским предупреждениям с 30-100 до 200-600 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 510-1700 до 3400-10200 грн), за курение табачных изделий в запрещенных местах – с 3-10 до 20-40 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 51-170 до 340-680 грн).

"Проект закона разработан с целью уменьшения уровня употребления электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева и усиления ответственности за нарушение правил торговли табачными изделиями, выпуск в продажу продукции с нарушением требований относительно медицинских предупреждений потребителей табачных изделий, курение табачных изделий в запрещенных местах", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Согласно документу, в отношении электронных сигарет и устройств для нагрева табака нужно применять те же меры по уменьшению их потребления, предупреждению и уменьшению их влияния на здоровье населения, что и для традиционных сигарет: усилить административную ответственность, установить запрет рекламу, стимулирование продаж.

Как писали новости "Сегодня", в ассоциации "Укртютюн" ранее сообщили, что цена на сигареты может вырасти. Отдельные нормы принятого Верховной Радой законопроекта № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов могут привести к росту средней цены на сигареты на 18%.

В июле в Черновицкой области налоговые милиционеры задержали автомобиль с контрабандными сигаретами: 78 ящиков с табачными изделиями нашли в багажнике:

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