Элитная одежда: Генпрокуратура изъяла шубы на десятки миллионов

Итальянские шубы продавали в столице без уплаты налогов, на что обратили внимание в прокуратуре

/ Фото: Сегодня

Схема продажи элитных шуб на сумму более 50 млн гривен без уплаты налогов разоблачена в Киеве, в котором продолжают искать элитную одежду, ввезенную в Украину незаконно. Об этом сообщили пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"Под процессуальным руководством ГПУ налоговой милицией была пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину", – заявили в пресс-службе.

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В ходе обыска были изъяты шубы стоимостью более 50 млн гривен и другое имущество. Также в суд подано ходатайство об аресте изъятого.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в феврале 2019 года в 10 городах Украины в воскресенье провели акции против использования меха, от которого уже отказались многие мировые бренды.

Натуральные шубы уже вышли из моды, поэтому производители предлагают эко-варианты.

Также мы рассказывали о том, насколько долго носятсяискусственные эко-шубы.

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