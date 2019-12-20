Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

Элитная одежда: Генпрокуратура изъяла шубы на десятки миллионов

20 декабря, 19:37

Итальянские шубы продавали в столице без уплаты налогов, на что обратили внимание в прокуратуре

/ Фото: Сегодня

Схема продажи элитных шуб на сумму более 50 млн гривен без уплаты налогов разоблачена в Киеве, в котором продолжают искать элитную одежду, ввезенную в Украину незаконно. Об этом сообщили пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"Под процессуальным руководством ГПУ налоговой милицией была пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину", – заявили в пресс-службе.

Реклама

В ходе обыска были изъяты шубы стоимостью более 50 млн гривен и другое имущество. Также в суд подано ходатайство об аресте изъятого.

В тренде
Гривня бьет рекорды: эксперты рассказали, когда наступит предел

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в феврале 2019 года в 10 городах Украины в воскресенье провели акции против использования меха, от которого уже отказались многие мировые бренды.

Натуральные шубы уже вышли из моды, поэтому производители предлагают эко-варианты.

Также мы рассказывали о том, насколько долго носятсяискусственные эко-шубы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

налоги генпрокуратура Шуба контрабанда арест налоговая милиция

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Невозможно жить, но дайте время": Зеленский неопределенно рассказал о повышении пенсий (видео)Экономика
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спорПолитика
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: детали
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: деталиЭкономика
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергиюЭкономика
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в США
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в СШАЭкономика
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторы
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторыФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...