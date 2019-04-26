Эмбарго на "Дружбу": какие риски для Украины несет остановка транзита нефти

На стоимость бензина и дизеля ситуация не повлияет, успокаивают специалисты

Наземный участок нефтепровода "Дружба" во Львовской области. Фото: Водник / Wikipedia.

Из-за проблем с качеством российской нефти государственная "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь – Броды" ("Дружба"). Работа нефтепровода фактически остановлена. На что такое решение может повлиять, "Сегодня" расспросили у экспертов.

В первую очередь, специалисты подчеркивают: на ценые нефтепродуктов остановка транзита российской нефти не отразится.

"Это сугубо транзитный нефтепровод, который не задействован в поставке нефти в Украину. Поэтому для рынка нефтепродуктов это не будет иметь никаких последствий", – сказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

С другой стороны, Украина все же несет финансовые потери.

"Мы можем недополучить за транзит: за каждый день потери могут составлять миллионы долларов", – отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

При этом эксперт допускает, что работа нефтепровода может возобновиться в течение нескольких дней.

Вместе с тем Омельченко выразил сомнение по поводу получения прямых компенсаций от российской стороны, однако это вполне могут быть косвенные возмещения.

"Поскольку российской "Транснефти" нужно будет исполнять экспортные контракты, они, возможно, просто увеличат перекачку в следующий период. Таким образом, экономические потери для "Укртранснефти" будут компенсированы", – прогнозирует Омельченко.

Кроме того, говорит эксперт, нужно изучить, насколько повреждено оборудование компании, ведь некачественная нефть влияет на состояние инфраструктурных объектов. И если повреждения окажутся серьезными, это может повлечь дополнительные финансовые траты.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В связи с этим Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти. Сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефетеперабатывающих заводов и логистической системы.

Из-за проблем с некачественной нефтью из РФ Беларусь уже остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии. Минску необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка, ведь импорт нефти из России ограничен.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии. Таким образом, после остановки транзита через Украину и Польшу работа нефтепровода фактически заблокирована.

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