"Эмбарго не будет": Россия выдала первое разрешение на экспорт бензина в Украину

По словам участников рынка, следующий документ уже на подходе

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Россия ограничила экспорт бензина в Украину, но главная нефтяная компания страны "Роснефть" уже получила разрешение на такие поставки нефтепродуктов. Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

"Никакого эмбарго на поставки российского топлива с 1 июня не будет... "Роснефть" уже получила разрешение на поставки нефтепродуктов в Украину с 1 июня в прежнем объеме. На очереди – "Лукойл". Для русских это, прежде всего, хороший бизнес, тем более что они понимают: при желании можем обойтись и без них", – написал Куюн.

Напомним, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 июня 2019 года правительство РФ запрещает экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов без специального разрешения.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", – отмечал Медведев.

Под влиянием ряда факторов цены на бензин и дизтопливо в Украине уже выросли, что, по мнению экспертов, не имеет оснований, поскольку дефицита нет.

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