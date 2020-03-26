Эмиссия гривни и надежды на зарубежную помощь: что будет с экономикой, если карантин затянется

Больше половины украинцев останется совсем без денег уже через месяц

Украина уходит в самоизоляцию – продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации. И хотя многие эксперты отмечают, что Украина на шаг впереди почти всей Европы, и эти действия могут спасти нас от итальянского сценария эпидемии, экономисты бьют тревогу. Они говорят, что в условиях ЧС доходов украинского госбюджета не хватит на обеспечение не только повышенных выплат, но и на покрытие защищенных статей бюджета – это зарплаты бюджетникам, силовикам, дотации Пенсионному фонду. Выхода два – эмиссия гривни либо безвозмездная зарубежная помощь.

"Власть уже озвучила, что выплатит единоразово по 1000 гривен пенсионерам, имеющим пенсии менее 5000 гривен, – напомнил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. – Это 10 млн человек или 88% пенсионеров. Но как быть с остальными, кто потерял работу? По нашим оценкам, это около 3 млн человек: прежде всего частные предприниматели – 700 тыс. чел. – и люди, которые у них работали".

Главная проблема, по словам Фесенко, определить, кому конкретно нужна помощь. Критерий – регистрация в службе занятости. Такие люди, кроме пособия по безработице, могут быть обеспечены бесплатными продуктовыми наборами, либо талонами на получение бесплатно продуктов. Тот, кто не встал на учет на "биржу труда", будет вынужден выживать самостоятельно.

Хуже всего тем, кто находится в неоплачиваемом отпуске, ибо их возможности подработать из-за карантина сузились. Для них возможна временная регистрация в службах занятости на время отпуска. Также Фесенко надеется на дополнительную помощь Международного валютного фонда, которую можно будет пустить не на укрепление гривни, а на проедание, как было в 2008 году.

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"По недавним соцопросам, 57% украинцев заявили, что через месяц у них не останется денег даже на еду, – отметил Олег Пендзин. – Возможно, ситуация приукрашена, но ожидается много голодающих, в основном предпенсионного возраста, потерявших работу. Плюс огромное количество вернувшихся трудовых мигрантов, которые быстро проедят привезенные заработки. Даже возможная денежная эмиссия не увеличит объемы тающих товарных запасов".

Подробнее о том, что ждет украинцев в самое ближайшее время, читайте в материале: Коронавирус наступает: зачем в Украине объявили чрезвычайную ситуацию и что будет с экономикой

А о том, как пережить карантин с пользой и без нервов – смотрите в сюжете:

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