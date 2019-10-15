Энергетическая капитуляция: какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России

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Энергокапитуляция, которая повлечет политическую и даже военную капитуляцию. Такие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России. Уже почти месяц, как Верховная Рада разрешила украинским компаниям покупать кремлевские киловатты. Кто из депутатов нажал переключатель света? И для кого он сияет?

"Запретить импорт электроэнергии из России, который стал возможен благодаря народному депутату Украины Андрею Герусу". Такая петиция на сайте президента набрала уже более тысячи голосов.

"Это является нарушением соглашения Украины с ЕС, где четко определено – любые изменения в законодательство Украины относительно энергетики должны быть внесении после консультации с европейской энергокомиссией", – говорит Александр Трохимец, президент Ассоциации энергетики Украины.

Почему мы, независимая страна, должны консультироваться с Европой? Дело во взятых на себя обязательствах: отсоединиться от энергосети стран СНГ и присоединиться к единой европейской энергосистеме. Своеобразная энергетическая евроинтеграция, которая как и политическая, оказалась на грани срыва.

"Приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и ЕС с другой стороны"

Это часть текста опубликованного на сайте Кабинета министров еще во времена Азарова. Что было дальше здесь, в правительственном квартале и на Майдане – кажется помнит весь мир.

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Сейчас, спустя 6 лет после Революции достоинства ни у кого нет сомнения: политически украинцы идут в сторону Европы, а вот энергетически – нашлись те, кто предпочел Россию.

"Юнайтед Энерджи", компания, входящая в группу ПРИВАТ, первая воспользовалась правкой Геруса и закупила кремлевские киловатты – сообщают в "Укрэнерго". Сотрудничество с украинским предприятием подтвердили и в едином российском операторе экспорта-импорта электроэнергии "ИНТЕР-РАО". В разделе "география поставок" появилась Украина. Карта нарисована с Крымом. И это единственный плюс для нашего государства. Все остальные преимущества получат разве что ПРИВАТ-ные предприниматели – отмечают эксперты

"Выгоду от этого могут получить крупные компании, получатели электрической энергии, прежде всего, ферросплавный заводы, предприятия Коломойского, если энергосистема будет работать так, что она будет зависеть от российских поставок, то такая зависимость ничего положительного не несет", – говорит Дмитрий Марунич, энергетический эксперт.

Апеллировать, оппонировать энергетическим экспертам, политологам, юристам и возмущенному обществу пытается автор изменений сам Герус. Общаться с журналистами напрямую он не хочет, передает привет через статью на интернет-портале. Объясняет: украинской электроэнергии, якобы, мало и она дорогая. А импортируемой, значит российской, много и она дешевая. Именно то, что нужно рынку и государству.

"Для государства приоритет номер один – каждая семья, больница, школа, предприятие должны быть с электроэнергией и теплом", – говорит он.

"Меня удивило, что якобы решение ВР об импорте российской электроэнергии – это потребность детских садов, школ, коммунальных предприятий. На самом деле, надо понимать, что электроэнергия из России поставляется промышленности", – убежден Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий

Получается, единственной правдой в словах Геруса является лишь то, что украинский бизнес получает российскую электроэнергию по слишком привлекательным ценам. Но надо помнить, что бесплатный сыр – только в мышеловке. Так какова же реальная стоимость кремлевского света, который на пятом году войны засиял в Украине?

"Россия пытается корректировать нашу элиту, бизнес-элиту и политическую элиту. Сейчас такие попытки также будут. Это сознательная политика России. Будут требовать многого, будут требовать политических уступок относительно Донбасса, о Крыме, нашей независимости и вообще существовании Украины", – считает Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2015 гг.).

Чтобы кремлевский сценарий не был реализован, автор петиции Александр Трохимец призывает украинцев поддержать документ. Просит президента направить в Верховную Раду неотложный законопроект о запрете импорта электроэнергии из России.

О том, почему эксперты уже назвали произошедшее энергетической капитуляцией, узнавайте в спецрепортаже "Сегодня":

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