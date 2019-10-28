Энергетическая опасность: чем грозит разрешение Геруса на импорт электроэнергии из России

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Эксперты шоу "Свобода слова" Савика Шустера, которое вышло в эфир на канале "Украина" 25 октября, затронули вопрос импорта электроэнергии из России и пригласили в студию человека, который фактически и разрешил этот импорт – председателя энергетического комитета парламента Андрея Геруса. Во время эфира выяснилось, что Герус подписался еще под одним важным документом, который фактически согласовывает поставки угля из России.

С октября Украина уже импортирует электроэнергию из России. Это стало возможным после внесения Герусом поправки в закон об энергетике. Сейчас в Львовской области протестуют горняки, происходит блокирование российских вагонов с углем. Разбираясь в этой ситуации, журналисты выяснили: под меморандумом, который фактически разблокирует поставки угля из России, тоже стоит подпись Андрея Геруса.

Нардеп вышел к микрофону и заявил, что подпись не его. Протестующие тоже смотрели эфир, и последовала мгновенная реакция:

"Я так понял, что господин Герус – он хозяин своего слова. Он слово дал. И слово забрал. Когда он приезжал сюда с господином Кременчуком, говорилось с ними о меморандуме. У нас есть вся его переписка. Все оригиналы его подписи. Мы готовы это все сейчас переслать в студию. Пусть он посмотрит – и узнает свой почерк", – заявил активист Дмитрий Каганюк.

После разоблачения обмана Геруса с подписью под меморандумом у присутствующих возникло еще больше вопросов к нардепу. В частности, от него потребовали объяснений, почему Украине, которая экспортирует излишки электроэнергии, понадобился ее импорт из России. Более того, почему правку, которую он внес в закон, не обсуждали ни с экспертами, ни с обществом. Как только свой вопрос попытался задать Олег Ляшко, Герус решил незаметно покинуть студию.

"Общество обсуждает формулу Штайнмайера. Почему общество лишили возможности обсудить формулу Геруса? Как можно без публичного обсуждения, без дебатов, без рассмотрения на СНБО, в правительстве, на любой другой площадке брать и снимать санкции с России? Этот вопрос должен быть предметом расследования правоохранительных органов – как появилась формула Геруса, как проводились эти поправки, кто их вносил, кто их согласовывал. Ключевое – это снятие санкций с России. Вот что сделал Герус. Поэтому он и убежал. Потому что он знает, что совершил преступление. Перед теми ребятами, которые блокируют российский уголь, перед ребятами на фронте, защищающими страну", – отметил Ляшко.

Чтобы интегрироваться в европейскую энергетическую систему, украинский рынок должен был независимо проработать год, объяснил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко. И одной правкой Андрей Герус перечеркнул все попытки отделиться от России.

"Или мы идем в европейскую интеграцию и соответственно энергоинтеграцию, или мы возвращаемся к параллельной работе с Россией, и это сводит на нет весь этот тектонический вопрос. Потому что мы не можем ехать в Брюссель, требовать от них санкций а с другой стороны покупать ее (электроэнергию. – Ред.) у страны агрессора", – отметил он.

Но этот вопрос остался риторическим. Андрей Герус, несмотря на попытки редакции шоу доказать важность дискуссии – решил к студии не возвращаться.

Напомним, гостями студии "Свобода слова Савика Шустера" 25 октября были народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус, председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Потураев, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от ВО "Батькивщина" Михаил Волынец, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, министр топлива и энергетики (2005-2006) Иван Плачков.

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