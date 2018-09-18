Энергетический рынок Украины наиболее перспективный в Центральной Европе – гендиректор ДТЭК

Украинская энергетика – наиболее слаборазвитый и одновременно наиболее перспективный рынок в Центральной Европе. Такое мнение высказал Максим Тимченко, генеральный директор энергетической компании ДТЭК, для проекта The New Ukraine.

"С населением в 42 миллиона человек, Украина имеет огромные потребности в инвестициях и предлагает огромные возможности. У Украины большие запасы газа. У нас есть угольные месторождения, которых хватит более чем на 100 лет, и новые технологии дают уверенность в том, что эти месторождения могут использоваться экологически безопасным способом", – отметил Тимченко.

Вместе с тем, по его словам, сотрудничество с инвесторами затрудняет, в первую очередь, политическая нестабильность.

"Вы можете разговаривать с инвесторами, которые говорят: "Нам нравится ваша компания, что вы делаете, ваша стратегия, ваша команда... но политический риск делает это (инвестирование, – ред.) невозможным". Мы зависим от нормативной среды, политической ситуации и инвестиционной среды в Украине", – добавил он.

Как отметил представитель ДТЭК, его компания планирует к 2020 году ДТЭК построить один гигаватт установленной мощности солнечной и ветровой энергетики. Для этого ДТЭК планирует продолжать привлекать инвесторов в свои проекты.

"Эти планы требуют инвестиций в размере $1,1 млрд. Это огромная цифра для Украины, и достичь ее можно только при условии доверительных отношений с бизнес-партнерами", – сказал Тимченко.

Иностранные инвестиции генеральный директор компании рассматривает как путь для повышения энергетической независимости Украины.