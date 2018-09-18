Энергетический рынок Украины наиболее перспективный в Центральной Европе – гендиректор ДТЭК
Сотрудничество с инвесторами затрудняет, в первую очередь, политическая нестабильность
Украинская энергетика – наиболее слаборазвитый и одновременно наиболее перспективный рынок в Центральной Европе. Такое мнение высказал Максим Тимченко, генеральный директор энергетической компании ДТЭК, для проекта The New Ukraine.
"С населением в 42 миллиона человек, Украина имеет огромные потребности в инвестициях и предлагает огромные возможности. У Украины большие запасы газа. У нас есть угольные месторождения, которых хватит более чем на 100 лет, и новые технологии дают уверенность в том, что эти месторождения могут использоваться экологически безопасным способом", – отметил Тимченко.
Вместе с тем, по его словам, сотрудничество с инвесторами затрудняет, в первую очередь, политическая нестабильность.
"Вы можете разговаривать с инвесторами, которые говорят: "Нам нравится ваша компания, что вы делаете, ваша стратегия, ваша команда... но политический риск делает это (инвестирование, – ред.) невозможным". Мы зависим от нормативной среды, политической ситуации и инвестиционной среды в Украине", – добавил он.
Как отметил представитель ДТЭК, его компания планирует к 2020 году ДТЭК построить один гигаватт установленной мощности солнечной и ветровой энергетики. Для этого ДТЭК планирует продолжать привлекать инвесторов в свои проекты.
"Эти планы требуют инвестиций в размере $1,1 млрд. Это огромная цифра для Украины, и достичь ее можно только при условии доверительных отношений с бизнес-партнерами", – сказал Тимченко.
Иностранные инвестиции генеральный директор компании рассматривает как путь для повышения энергетической независимости Украины.
"К сожалению, сегодня мы импортируем большую часть наших энергетических ресурсов, начиная со 100 процентов ядерного топлива (из России и других стран), до 40 процентов газа и до 30 процентов угля. Я убежден, что с хорошей регуляторной средой и стабильной политической ситуацией у нас будут иностранные инвестиции и технологии, чтобы Украина могла стать на 100 процентов независимой в поставках газа и угля", – отметил в интервью Максим Тимченко.
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