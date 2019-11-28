Энергетики протестуют против увольнения главы "Энергоатома" Юрия Недашковского

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Не увольнять человека, который борется против импорта российской электроэнергии, требовали сегодня у министерства энергетики Украины. Работники отрасли протестуют против увольнения руководителя "Энергоатома" Юрия Недашковского.

Более сотни человек требовали объяснений о причинах такого решения. Накануне в Кабмине подтвердили намерение освободить управляющего крупнейшего национального производителя электроэнергии, который, к слову, был и среди разработчиков программы интеграции Украины в европейскую энергосистему.

Работники атомных электростанций опасаются сворачивания развития отрасли, сокращение генерации и разрыва сотрудничества с Европой в пользу импорта киловатт из России.

Напомним, электроэнергию Украина начала покупать с октября, после того, по словам экспертов, как глава энергетического комитета Рады Андрей Герус пролоббировал поправки в законодательство.

"Когда хмельницкий атомный блок выходит из ремонта, и мы слышим на утреннем селекторе, что вводится балансовое ограничение — то есть, когда миллионный блок производит миллион киловатт-часов электроэнергии, а он производит всего 75%, в то же время мы покупаем электроэнергию со стороны! Из страны, с которой у нас военный конфликт! Как это может уместиться в голову?!", – задается вопросом председатель первичной профсоюзной организации Южно-Украинской атомной электростанции Сергей Снитков.

"Его принципиальная позиция относительно европейского выбора, пожалуй, является основной, почему с ним так поступили. Мы хотим получить ответы по поводу причин увольнения", – заявляет заместитель председателя Атомпрфсоюза Украины Алексей Лич.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока с РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

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