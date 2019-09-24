Энергетики вынуждены закупать уголь за рубежом

При этом цена выходит дороже той, которую могла бы определять формула Роттердам+

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Накануне старта отопительного сезона в Украине эксперты в сфере энергетики заявляют, что в стране не хватает угля.

Теплоэлектростанциям пришлось поработать и за себя, и за атомную генерацию. Сейчас на украинских АЭС ремонтируют 5 из 15 атомных блоков. Поэтому ТЭС пришлось сжигать больше угля, чем планировали.

"Сегодня" выясняли – как получается так, что в шахтах уголь есть, а на складах – нет. И где его взять, чтобы зимой у украинцев были теплые батареи?

В семье киевлянки Алены Лехно обогреватель работает на полную.

"У тебя ручки холодные, давай наденем кофточку", – говорит Алена своему маленькому сыну Роме.

В семье Лехно шутят, градусник на улице забыл посмотреть на календарь.

"Еще неделю назад на улице было +28, а сейчас утро, и только четыре градуса тепла. В квартире температура снизилась на несколько градусов, и это очень чувствуется. Ждем отопительный сезон", – говорит киевлянка Алена Лехно.

Энергетики – ждать не могут. Чтобы Роме, его маме и миллионам украинцев было тепло этой зимой, нужно запасаться углем. Его на складе мало: около 700 тыс. тонн. А в год нужно – 26 млн. тонн, говорят специалисты.

Где делось? Сожгли. За себя и атомную генерацию, ту самую, которая поставляет 70% процентов электроэнергии в стране.

Ведь сейчас 5 из 15 атомных блоков на ремонте. Их запустить планируют не раньше января. Чтобы страна ничего не почувствовала – тепловикам пришлось подбросить угля в печи.

Но почему в Украине, седьмая в мире по запасам залежей, не хватает угля? Он – есть! Но большинство шахт осталась на неподконтрольном Донбассе.

"Более 60 шахт, которые добывали уголь, антрацит, оказались на неподконтролбной территории. И поэтому, собственно, с 2014-2015 года Украина начала в столь значительных масштабах закупать уголь", – объясняет эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Покупали тогда, чтобы страна не замерзла.

"На государственных шахтах продолжался тренд снижения добычи – они дальше находятся в плачевном состоянии. А частные шахты смогли нарастить добычу угля где-то примерно на полтора миллиона тонн", – говорит эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Возить уголь с неподконтрольных территорий – запрещено законом. И за этим пристально следят СБУ и военные. Поэтому пошли, как весь мир, цивилизованным путем – покупали по контрактам. По цене, которую определяли в международном угольном хабе – в Роттердаме, по единой для всего мира формуле: "Стоимость плюс доставка". И до 2016 это была самая низкая цена из возможных. Сегодня она бы составила 1700 гривен за тонну. Впрочем, сейчас формула "Роттердам+" не действует, а платить приходится больше.

"С Колумбии завозится уголь за 1945 гривен за тонну, уголь из России – в пределах 2050-2070 гривен, уголь из Южно-Африканской Республики – тоже больше 2000 гривен", – говорит лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

А украинским шахтерам предлагают даже меньше.

"Заработали так называемые прайс-кэпы на стоимость электрической энергии. Это означает, что угледобывающие компании могут продавать свою продукцию на ТЭС не дороже 1700 грн. за тонну", – объясняет эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

Платить еще меньше – означает убить отрасль, в этом единодушны эксперты. Государственным компаниям, по крайней мере, обещают возместить убытки за счет субвенций из бюджета.

"Фактически страдают частные угледобывающие компании. Потому что украинский уголь продается в этот момент дешевле, чем покупается за границей", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Но покупать зарубежное дорого – должны. Сейчас в Украине добывается 80% угля от потребности. Снизить те самые "прайс-кепи", то есть максимальную цену – значит обречь себя на холода, потому что угля дешевле 1900 грн. за тонну пока нет.

Как известно,в Украине заготавливают уголь на зиму. Компания ДТЭК купила почти 400 тыс. тонн угля из-за рубежа, чтобы зимой украинцы были с теплом и светом. Везти топливо пришлось из Колумбии. В дороге груз проводит не менее месяца. Поэтому еще летом энергетики начали запасаться, чтобы зимой работать без сбоев.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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