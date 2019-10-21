Энергетики закупили еще 80 тыс. тонн угля в Колумбии

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В Украине стартует отопительный сезон.

Пока что нынешнее бабье лето бьет температурные рекорды. По прогнозам синоптиков, тепло будет до конца недели. Но потом – столбик термометра стремительно будет падать, вместе с ним будет становиться прохладнее и в домах. Первые заморозки синоптики обещают уже в начале ноября.

Тем временем в Украину из Колумбии прибыли 80 тыс. тонн угля. Его для украинских тепло электростанций закупила компания ДТЭК. В порту Одесской области с самого утра разгружают гигантское судно, которое пришвартовалось накануне.

Этот уголь пополнит склады украинских электростанций.

Это уже уже пятая партия угля, которую импортировали из Южной Америки. Всего там закупили почти 400 тонн угля. Оно и должно помочь перезимовать со светом и теплом, говорят энергетики.

"Мы законтрактовали 388 тыс. тонн угля из заграницы. И уже четыре судна прибыли в сентябре-октябре, и вот пятое последнее судно прибывает. Я думаю, что мы успешно и стабильно пройдем зимой все те тяжелые моменты, когда будет очень холодно", – говорит генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Но – не импортом единым. Горняки ДТЭК добыли более 16 с половиной миллионов тонн угля. Но этого на зиму не хватает. Докупить отечественное – хотели. Но за восемь торгов на энергетической бирже никто его не продал. Готовы были платить по тарифу формулы "Роттердам+", а это – около 1700 гривен за тонну. Дешево! Никто на эти деньги не согласился. Поэтому, чтобы зимой было светло и тепло, энергетики должны были покупать дороже.

"Мы уже не сможем обойтись без импорта угля. Мы бы даже и хотели, но уже не можем без него обойтись. Цифра сегодня сформирована где-то в коридоре 5-6 млн. тонн угля. Это импорт, который нам сейчас необходим", – говорит эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

К тому же, сейчас теплоэлектростанции работают в усиленном режиме. Так страхуют АЭС, находящихся на ремонте. Те самые, которые производят более половины киловатт в стране. Сейчас в Украине работают только 10 из 15 атомных энергоблоков.

"Тепловая генерация всегда подставляла плечо энергосистеме Украины. И в этот раз, когда атомные станции были вынуждены были ремонтировать больше энергоблоков, чем планировало министерство, тепловые станции работают в более усиленном режиме", – говорит генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Балкер в порту Одесской разгрузят. И потом по железной дороге доставят на склады теплоэлектростанций.

Как сообщалось, в целом компания ДТЭК купила почти 400 тыс. тонн угля из-за рубежа, чтобы зимой украинцы были с теплом и светом:

Ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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