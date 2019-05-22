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"Энергоатом" настаивает на своевременной реализации реформы рынка – Бедин

22 мая, 19:00

Компания готова, в случае необходимости, обеспечить стабильность цены электроэнергии для населения

Фото: Pixabay

НАЭК "Энергоатом" считает необходимым своевременный запуск реформы рынка электроэнергии, который, согласно законодательства, должен состояться 1 июля 2019 года.

Об этом заявил генеральный директор компании "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин на Конференции Европейской бизнес-ассоциации "Реформа рынка электроэнергии".

"Энергоатом", выступаем за своевременное введение рынка с 1 июля. С приближением 1 июля мандраж. На самом деле, нечего бояться, все мы уже давно обсудили. Есть решение всех вопросов, которые необходимо решить. Мы очень ждем рынок", – сообщил С.Бедин.

Руководитель структурного подразделения "Энергоатома" также заявил, что компания готова, в случае необходимости, обеспечить стабильность цены электроэнергии для населения.

"Готовы разделить участие по снижению цен для населения, точнее, не снижению цен, а сохранению цен в новой модели рынка на действующем уровне. Это и предусматривает проект постановления, вывешенный на сайте Минтопа, и в том, что основными участниками являются "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Готовы продавать базовую электроэнергию поставщикам универсальных услуг для поставки населению", - сказал гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" С.Бедин.

Напомним, с 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, включающий рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.

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Украинские новости

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