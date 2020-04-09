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"Энергоатом" не может обеспечить вывоз ядерного топлива из-за кризиса в отрасли – директор "Энергоатом-Трейдинг"

9 апреля, 14:51

НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию и не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива

Из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию и в настоящее время компания не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива. Об этом заявил генеральный директор "Энергоатом-Трейдинг" НАЭК "Энергоатом" Сергей Бедин. Он отметил, что ГП "Гарантированный покупатель", которому поставляется 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, накопил долг свыше 4 млрд грн.

"Объем поступлений сократился до такого уровня, что мы только можем обеспечить выплату зарплаты, налогов и какие-то небольшие текущие платежи. Мы не можем ни обеспечить закупку ядерного топлива, ни вывоз топлива, ни ремонтную кампанию. У нас выручка вообще упала ниже, чем была, самая низкая выручка, скажем так, которая позволяет только обеспечить зарплату и обязательные платежи, налоги, проценты по банкам", – сообщил Бедин.

Напомним, ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая отрасль приблизилась к коллапсу и необходимо срочно назначить профессионального министра энергетики с профессиональной командой.

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В свою очередь народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.

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