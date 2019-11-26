"Энергоатом" требует АМКУ расследовать действия импортеров электроэнергии из России

/ Фото: Pixabay

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" обратилась в Антимонопольный комитет Украины из-за возможных антиконкурентных действий импортерами электроэнергии из России и Беларуси на рынке "на сутки вперед", которые сделали невозможным продажу заявленного объема электроэнергии другими участниками рынка, в том числе "Энергоатомом", а также по поводу возможного нарушения законодательства оператором системы передачи Национальной энергетической корпорации "Укрэнерго", действия которого нанесли убыток "Энергоатому".

Об этом говорится в письме президента "Энергоатома" Юрия Недашковского в АМКУ.

Согласно письму, "Энергоатом" считает необходимым обратить внимание комитета на ситуацию, которая наблюдается на рынке "на сутки вперед" с начала ноября. Например, 4 ноября с 2:00 до 6:00 наблюдалась ситуация, когда некоторые продавцы предоставили ценовые заявки, которые были значительно меньше, чем заявки "Энергоатома". И эти заявки были акцептованы оператором рынка. В то же время, именно НАЭК сегодня имеет самую низкую обоснованную цену на электрическую энергию.

"Энергоатом" считает, что участники рынка, которые имеют экономически обоснованные возможности подавать заявки на продажу электроэнергии на рынке "на сутки вперед" по цене, ниже, чем установлено ценовое ограничение для часов минимальной нагрузки ОЭС Украины, является госпредприятие "Гарантированный покупатель", "Укргидроэнерго" и сам НАЭК.

"Учитывая экономическую целесообразность, ЗАО "Укргидроэнерго" в обычном режиме работы ОЭС Украины не осуществляет продажу электрической энергии ГАЭС ночью. Все остальные участники рынка, по нашему мнению, не имеют никаких экономически обоснованных возможностей подавать заявки на продажу электрической энергии по ценам, ниже предельной цены продажи, установленной для часов минимальной нагрузки ОЭС Украины ", — говорится в письме.

Реклама

В то же время, "Энергоатом" приводит данные, что в указанный период присутствует импорт электроэнергии из Беларуси и/или РФ в размере от 487 до 983 МВт/час.

"Учитывая это, есть основания полагать, что такие заявки на продажу электрической энергии могли быть поданы участниками рынка, которые осуществляют импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации", — говорится в письме.

Таким образом, "Энергоатом" считает, что действия этих участников рынка дают основания считать их антиконкурентными, сделавшими невозможным продажу заявленного объема электрической энергии на рынке "на сутки вперед" большинством участников рынка, в том числе и "Энергоатома".

В тренде Гривня стала еще сильнее: с чем связано рекордное падение доллара

Кроме этого, "Энергоатом" обращает внимание комитета на действия "Укрэнерго". В частности, полученные 3 и 23 октября команда от диспетчеров на изменении графика закачки Ташлыкской ГАЭС относительно заявленного, повлекшее небаланс по участнику рынка суммарным объемом 471,47 МВт/час. Кроме того, 11 ноября "Энергоатом" получил от диспетчеров команду по ограничению мощности работы энергоблока Хмельницкой АЭС на уровне 760 МВт, что повлекло недоотпуск электрической энергии государственным предприятием в объеме около 253 МВт каждый час действия ограничения.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока с РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

"Считаем действия оператора системы передачи, которые привели к искусственному увеличению дефицита на рынке электрической энергии и, как следствие, наносили ущерб компании, а также поставщикам услуг по балансировке нарушившими требования законодательства, регулирующего деятельность на рынке электрической энергии и законодательства в сфере защиты экономической конкуренции", — говорится в письме.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама