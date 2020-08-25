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Энергонезависимость: Украина уже производит 16% электроэнергии из возобновляемых источников

25 августа, 11:24

Инна Бабур Инна Бабур

В июле увеличилось производство электроэнергии из возобновляемых источников

Украина в июле 2020 года увеличила производство экологической и возобновляемой электроэнергии (из возобновляемых источников) до 16% по сравнению с 9,8% в июле 2019 года.

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Об этом говорится в отчете Министерства энергетики Украины.

Соотношение производимой электроэнергии в Украине в июле по видам генерации следующее:

– возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая электроэнергия) – 9,5% (+5 п.п. к июню 2019)

– гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции – 6,5% (+ 1,4 п.п.);

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– атомные электростанции – 50,5% (-1,8 п.п.);

В тренде
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– тепловые электростанции – 31,9% (-4,6 п.п.);

– другие – 1,6% (0,2 п.п.).

По итогам 7 месяцев 2020 года Украина произвела 12,7% экологической энергии (солнце, ветер, гидростанции и биостанции) против 8,9% в аналогичном периоде 2019 года.

Напомним, все ядерное топливо Украина закупает у российской компании "ТВЭЛ" и американской Westinghouse. В свою очередь, производство электроэнергии из угля создает много вредных выбросов, ухудшает ситуацию в экологии.

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Страны Европы, в т. ч. Украина, наращивают производство зеленой электроэнергии – из солнца и ветра, чтобы улучшить экологию и избавиться от необходимости покупать топливо за границей. При этом Россия, как ключевой экспортер угля и газа в страны ЕС, пытается сохранить свое экономическое и политическое влияние на Европу. Владимир Путин и российские пропагандисты неоднократно критиковали зеленую энергетику, говоря о ее якобы вред.

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электроэнергия энергонезависимость зеленая энергетика ВИЭ возобновляемые источники энергии
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