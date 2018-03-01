Энергореформа находится под угрозой срыва – эксперты

Проекты шести документов, которые могут быть утверждены НКРЭКУ в ближайшее время требуют существенной доработки. Такое мнение высказали эксперты и участники рынка в ходе дискуссионной панели на "Украинском энергетическом форуме".

По словам руководителя проектного офиса по имплементации реформы рынка электроэнергии Владимира Евдокимова, было подано большое количество замечаний к предложенным проектам документов. Всего – около 1300 правок.

Директор по вопросам регуляторной политики ДТЭК Алексей Захарчук, отметил низкое качество проработки ряда документов и недостаточное обсуждение правок с участниками рынка. "По одному документу мы обсуждали правки в НКРЭКУ до 4 часов утра, так как был только один день. Какое качество результатов такого обсуждения мы можем ожидать", – заявил Захарчук. По его словам, европейская практика позволяет провести повторное обсуждение этих документов, что было бы правильным решением в данной ситуации. Он также отметил, что отказ от решения этих вызов может привести к срыву реформы. "Рынок может не заработать", ­ – резюмировал он.

АМКУ также представил предварительную позицию по комплексу вторичного законодательства. "В результате анализа кодексов и правил рынка, комитет пришел к выводу, что отдельные из них содержат предпосылки для искажения конкуренции. Мы ожидаем от регулятора доработанные и утвержденные нормативно-правовые акты", – сообщила директор департамента по исследованиям и расследованиям рынков ТЭК и ЖКХ Антимонопольного комитета Украины Татьяна Кулишова.

Как ранее сообщалось, закон "О рынке электрической энергии Украины" вступил в силу 11 июня 2017 г. Он внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения облэнерго по направлениям распределения и поставки электроэнергии. Новый рынок должен заработать с 1 июля 2019 г. Большая часть вторичного законодательства должна быть принята в 2018 г.