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Энергоресурсы украинской добычи не могут быть дешевыми – эксперт

Сегодня, 18:52

Украине не избежать повышения тарифов на газ, и МВФ в этом сыграет не ключевую роль, а лишь функцию "доктора"

Фото: Pixabay
Энергоресурсы украинской добычи не могут быть дешевыми – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9bf/45a/5c59bf45aaf46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9bf/45a/5c59bf45aaf46.jpg Экономика Украине не избежать повышения тарифов на газ, и МВФ в этом сыграет не ключевую роль, а лишь функцию "доктора"

Даже если использовать украинский газ для внутренних потребностей страны, это не будет дешево, поскольку добыча "голубого топлива" требует значительных инвестиций, утверждает эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины, экс-советник премьер-министра Словакии (2010-2012) по энергетическим вопросам Карел Хирман.

"Многие эксперты утверждают, что если взять внутреннюю добычу газа, то она будет очень дешевой и цены на топливо снизятся в разы. За последние 10 лет в Украине наблюдается в лучшем случае стагнация добычи газа. Если это так, что и при низких ценах на газ для населения была добыча прибыльной и перспективной, почему мы не наблюдали за "газовой лихорадкой"?" – заявил он в интервью Ua.news.

По словам Хирмана, чтобы нарастить добычу газа, необходимы значительные инвестиции. В противном же случае вместо прироста добычи Украина получит резкое снижение и рост импорта.

"Тут надо учесть важный нюанс – разницу стоимости добычи на старых и на новых скважинах. На устаревшей скважине расход на добычу мизерный, но и добыча снижается и с годами она уже тоже мизерная.  Поэтому необходима разведка новых месторождений и создание новых скважин по добыче "голубого топлива" и это требует привлечение огромных средств. И эти расходы надо закладывать и в цену на газ для населения. Иначе Украина в ближайшие годы вместо прироста добычи газа получит обратный результат – резкое снижение и рост зависимости от импорта, который будет намного дороже", – добавил эксперт.

Он прогнозирует, что Украина не сможет избежать повышения тарифов на газ, и МВФ при этом сыграет не ключевую роль, а лишь функцию "доктора".

"Он говорит "ты больной, ты не можешь так дальше, у тебя высокая температура, нужно это лечить". Да, сперва это будет некомфортно, лечение может быть будет даже хуже, чем протекание болезни, но в конце концов придет выздоровление. Иначе нам вся система энергоснабжения обвалится", – подчеркнул Карел Хирман.

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Тег газ, цена на газ, газодобывающие компании, добыча газа

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