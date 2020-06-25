Энергосообщество призывает Раду принять законопроект Кабмина о сокращении "зеленых" тарифов до середины июля

Сейчас важно перенести меморандум на условиях, согласованных с инвесторами, в законодательный акт

Народным депутатам Украины стоит до выхода на летние каникулы (до 17 июля 2020) проголосовать за принятие в Верховной Раде правительственного законопроекта №3658, который сокращает "зеленые" тарифы для предприятий возобновляемой энергетики и позволяет решить часть финансовых проблем на рынке электроэнергии. Соответствующее заявление 25 июня опубликовал Секретариат Энергетического сообщества, пишет ExPro.

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"Подписание Меморандума с двумя основными ассоциациями, представляющими инвесторов в возобновляемую энергетику, и правительством Украины 10 июня 2020 в рамках процесса медиации является важным достижением. Сейчас важно правильно перенести меморандум на условиях, согласованных с инвесторами, в законодательный акт еще до летнего перерыва", – подчеркивает Энергосообщество.

По данным сообщества, 25 июня данный законопроект №3658 будет рассматривать профильный парламентский комитет.

"В любом случае реструктуризация не должна подрывать финансовую жизнеспособность проектов в соответствии с общими принципами предсказуемости нормативной среды, необходимости и пропорциональности мер, которые также применяются в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС", - говорится в сообщении. В Энергетическом Сообществе считают, что проблемы "зеленой" энергетики являются лишь частью из большого перечня вопросов, которые требуют решения.

"Текущие финансовые проблемы рынка электроэнергии в Украине требуют решения. В этом отношении расходы на возобновляемые источники энергии составляют лишь одну часть проблемы, и решение не может быть найдено без устранения структурных недостатков дизайна рынка", - говорится в сообщении Энергосообществу.

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В то же время в заявлении отмечается, что часть инвесторов, которые не подписали меморандум с Кабмином, должны прийти к компромиссу с государством, чтобы избежать судебных исков против Украины.

Как сообщало агентство ExPro, 10 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и. о. министра энергетики Ольга Буславец (со стороны правительства) и Украинско-Европейское энергетическое агентство, Украинская ветроэнергетическая ассоциация (со стороны инвесторов в сектор ВИЭ) подписали долгожданный меморандум, определяющий компромиссные решения по дальнейшему регулированию сектора возобновляемой энергетики. Переговоры с инвесторами продолжались более полугода при предыдущем руководстве Минэнерго, однако результаты не были достигнуты. Подписанный документ позволяет одновременно решить два вопроса – обеспечить деятельность и инвестиционную привлекательность сектора ВИЭ, который обеспечивает 20 млрд грн налоговых отчислений ежегодно, и уменьшить финансовый дефицит на рынке электроэнергии, который оценивается в 50 млрд грн.

Для реализации положений меморандума Кабинет министров под руководством Дениса Шмыгаля подал в парламент законопроект №3658. Последний предусматривает снижение "зеленых" тарифов для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020, на 7,5%, для СЭС – на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 г. в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 г. В свою очередь, законопроект предлагает, что государство решит проблему текущей задолженности (18 млрд грн) перед производителями "зеленой" электроэнергии – 40% к концу 2020 и 60% в следующем году (по 15% каждый квартал).

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