"Эпицентр" ожидает рост продаж в дни Черной пятницы на 100%

Глобальный марафон скидок в сети "Эпицентр" стартует в среду, 27 ноября, и продлится до воскресенья, 1 декабря. Скидки на товары достигают 70%.

Национальная сеть "Эпицентр", насчитывающая 56 торговых центров по всей Украине, в этом году к "Черной пятнице" тестирует новые маркетинговые предложения для покупателей.

Главная фишка, которую подготовила сеть, – у покупателей будет возможность приобрести избранные товары только за 10% стоимости благодаря акции "-90% твои". Покупатели смогут выбрать скретч-карты с экономией 90% на один товар из определенной категории. Как объясняют в сети, это могут быть как диван или бытовая техника, так и товары для дома.

Еще одно решение сети – "Распродажа для своих". 26 ноября владельцы карт "Выгода" первыми получили акционные предложения сети.

Реклама

"Проанализировав с помощью программного обеспечения покупки держателей карт лояльности "Выгода" (более 65-80% покупок в сети осуществляется с картой лояльности), мы смогли сформировать для клиентов выгодные предложения именно на те товары, которые им нужны. Так, самыми популярными категориями в прошлом году, кроме электроники и бытовой техники, сантехники, были ламинат, краски, керамическая плитка, освещение и мебель", – говорит заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Хотя фактически "Черная пятница" продлится пять дней, пик клиентской активности в сети фиксируется именно в пятницу. В прошлом году продажи на "Черную пятницу" в сети выросли вдвое.

В тренде Украинцам предложат страховую цену на газ: эксперт рассказал об экономии

"Для ритейла "Черная пятница" – это время, когда он должен показать свою лояльность к покупателям, обеспечив не только выгодные ценовые предложения и акции, но и отличный сервис", – отмечает Владимир Гончаров.

Проанализировав опыт 2018 года, когда "Эпицентр" впервые предложил скидки на весь свой ассортимент товаров, было принято решение усилить логистические процессы, а также ввести автоматизацию складских и других процессов обеспечения.

Логистические возможности сети позволят обеспечить максимальный ассортимент, скорость доставки и удобство для клиента. Благодаря современной автоматизированной системе управления и конвейерной ленте, обработка и отгрузка заказа происходит менее чем за 30 минут. В дальнейших планах компании – строительство фулфилмент-центров в регионах Украины.

Благодаря внедрению автоматизации процессов и новых маркетинговых инструментов в этом году сеть торговых центров "Эпицентр" ожидает рост продаж в дни "Черной пятницы" на 100%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама