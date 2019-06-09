Эпидемия чумы свиней в Китае: масштабы бьют самые страшные ожидания

В 2019 году китайские фермеры планируют сократить количество откармливаемых свиней на 134 млн

Фото: Pixabay

Вирус африканской чумы свиней, который обнаружили в том числе и в ряде областей Украины, продолжает свое распространение, на этот раз – в странах Азии.

Как сообщает Bloomberg, наиболее пострадало поголовье в Китае, где оказались инфицированы 440 миллионов свиней – это половина от их совокупного количества на планете.

Свиное стадо Китая уже сократилось на 60 млн голов, и в 2019 году китайские фермеры планируют сократить количество откармливаемых свиней еще на 134 млн (или на 20%), что является самым крупным спадом с середины 1970-ых годов, когда министерство сельского хозяйства США начало вести статистику поголовья китайских свиней.

Как показали исследования, штамм в Китае очень похож на распространившийся в России и других частях Европы в последние годы, однако ученые не могут сказать, как именно он попал в Поднебесную, что усложняет предотвращение его распространения в дальнейшем.

В настоящее время вирус АЧС попал в Монголию, Вьетнам, Северную Корею и, возможно, в другие соседние страны, которым не хватает ресурсов для выявления и борьбы с этой болезнью. Это увеличивает риск того, что вирус сможет попадать в Китай снова и снова.

Журналисты напоминают о сложности борьбы с этой инфекцией, от которой на данный момент нет вакцины. Например, Испании понадобилось 35 лет и помощь Евросоюза, чтобы побороть болезнь в 1995 году, а на итальянской Сардинии продолжают безуспешно бороться с вирусом уже последние четыре десятилетия.

Напомним, что из-за АЧС уже погибла треть диких кабанов на украинском острове Хортица в Запорожской области. Из-за заболевания этих животных планируют уничтожить полностью.

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