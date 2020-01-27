Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,85

Эпидемия коронавируса обрушила цены на медь, железную руду и зерно

27 января, 13:19

Металлы, руда и зерно дешевеют из-за вируса из Китая

Фото: AFP / Johannes EISELE

Фото: AFP / Johannes EISELE

Стоимость меди и железной руды снижается из-за прогноза, что распространение нового типа коронавируса повлияет на экономический рост.

Цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. Медь дешевеет девятый день подряд. К 6:57 по киевскому времени она опустилась на 1,5%, до 5834,5 долларов за тонну.

Фьючерсы на железную руду подешевели на сингапурских торгах в понедельник на 6,4%, до 85 долларов за тонну. Как пишет агентство Bloomberg, они могут упасть до 80 долларов за тонну, поскольку избыток предложения прогнозировался еще до начала эпидемии в Китае.

Китай является крупнейшим в мире потребителем сырья, включая металлы. До начала выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю аналитики предупреждали, что распространение вируса может повлиять на поездки и строительство.

Реклама

Цены на продукцию АПК также снижаются на опасениях из-за распространения коронавируса. Мартовские фьючерсы на соя-бобы подешевели на 0,8%, до 8,94 доллара за бушель. Фьючерсы на пшеницу с поставкой в марте потеряли в цене 1,8%, снизившись до 5,63 доллара за бушель. Мартовские фьючерсы на кукурузу подешевели на 1,1%, до 3,83 доллара за бушель.

Эпидемия, вызванная коронавирусом, повлияла на спрос, который зависит от слаженной и активной работы транспортного сообщения. Это стало ударом для рынка сельхозпродукции. Ведь ранее трейдеры рассчитывали на увеличение закупок сельхозпродукции из США в Китае после подписания соглашения о "первой фазе" торговой сделки.

В тренде
Украинцы активно несут деньги в банки: что будет с процентами по вкладам

Быстрое распространение болезни плохо влияет на экономический рост не только в Китая, но во всей Азии, отмечают аналитики.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что цена на нефть упала на фоне нового коронавируса из Китая.

Утром 27 января появились новые неутешительные данные из Китая: всего за минувшие сутки число жертв увеличилось сразу на 24 человека. То есть, вирус убивал одного человека в час. Таким образом от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже 80 человек, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

цены зерно торговля Китай вирус биржи руда фьючерсы металлы

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллара по 23 уже не будет: почему падает гривня и к какому курсу готовиться
Доллара по 23 уже не будет: почему падает гривня и к какому курсу готовитьсяЭкономика
В Украине пересчитали пенсионеров
В Украине пересчитали пенсионеровЭкономика
Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов
Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертовПолитика
Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить богато
Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить богатоЭкономика
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило "Северный поток – 2"Экономика
Монетизация льгот и субсидий: как теперь платить за коммуналку
Монетизация льгот и субсидий: как теперь платить за коммуналкуЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...