В рамках свободной торговли товарооборот Киева с Анкарой может вырасти до 10 млрд долларов

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган считает, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли, переговоры относительно которого длятся уже много лет", – сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре в среду, 7 августа, вечером.

Эрдоган также отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 млрд долларов. Он считает возможным добиться роста товарооборота до 10 млрд в год.

Реклама

В свою очередь президент Зеленский, касаясь ЗСТ, также отметил: "Надеюсь, что наши стороны как можно скорее смогут достичь компромисса в этом вопросе и подготовить все необходимые документы".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский также призвал турецкий бизнес инвестировать деньги в Украину и довести товарооборот между двумя странами до 10 млрд долларов в год . Он также заметил, что Украина должна стать "магнитом" для иностранных инвесторов.

В тренде Эрдоган хочет, чтобы переговоры по ЗСТ Украины и Турции вышли на финишную прямую

Читайте также: Торжественный прием Зеленского в Анкаре: фоторепортаж

Напомним, что перед визитом к Эрдогану Владимир Зеленский встретился с представителями украинской и крымскотатарской общин, которым рассказал о важности диаспоры для Украины, но также призвал их к активному участию в "создании новой Украины".

Зеленский поблагодарил обе диаспоры за солидарность с Украиной, поддержку государства в трудные времена и за весомый вклад в становление отношений между Киевом и Анкарой.

Также у Зеленского запланирована встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем, а также обсуждение вопросов российской агрессии и военного сотрудничества между Турцией и Украиной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама