Эрдоган пригрозил США бойкотом iPhone
Турецкий президент считает, что лиру обвалили американцы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на фоне обвала курса турецкой лиры страна будет бойкотировать электронику из США. Об этом сообщила государственное новостное агентство "Анадолу".
"Если у них есть iPhone, то в другом месте есть Samsung. У нас самих есть Vestel", – заявил Эрдоган.
По мнению президента Турции, именно США виноваты в обвале курса турецкой лиры.
"Турция, безусловно, теряет от снижения курса нацвалюты. При этом, несомненно, теряют и те, кто стоит за спекуляциями на валютном рынке. После того, как США не добились от Анкары желаемого дипломатическим путем и не смогли дестабилизировать ситуацию в Турции, они прибегли к экономическому давлению", – уверен Эрдоган.
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По его словам, Турция – 17-я в мире по объему ВВП и 13-я – по паритету покупательной способности, и в этом кроется причина враждебного отношения к ней.
Эрдоган анонсировал, что Турция теперь "активизирует импортозамещение": "Турция будет делать ставку на производство аналогов импортируемых товаров. При этом ставка будет делаться и на производство еще более качественной продукции, которую мы будем экспортировать".
Напомним, курс турецкой лиры резко упал после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. Кроме того, по курсу бьют высокие цены на нефть, ведь Турция является импортером черного золота. Всего с начала 2018 года лира подешевела на 40%.
При этом аналитики заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.
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