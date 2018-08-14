Эрдоган пригрозил США бойкотом iPhone

Сегодня, 14:07

Турецкий президент считает, что лиру обвалили американцы

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на фоне обвала курса турецкой лиры страна будет бойкотировать электронику из США. Об этом сообщила государственное новостное агентство "Анадолу".

"Если у них есть iPhone, то в другом месте есть Samsung. У нас самих есть Vestel", – заявил Эрдоган.

По мнению президента Турции, именно США виноваты в обвале курса турецкой лиры.

"Турция, безусловно, теряет от снижения курса нацвалюты. При этом, несомненно, теряют и те, кто стоит за спекуляциями на валютном рынке. После того, как США не добились от Анкары желаемого дипломатическим путем и не смогли дестабилизировать ситуацию в Турции, они прибегли к экономическому давлению", – уверен Эрдоган. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По его словам, Турция – 17-я в мире по объему ВВП и 13-я – по паритету покупательной способности, и в этом кроется причина враждебного отношения к ней.

Эрдоган анонсировал, что Турция теперь "активизирует импортозамещение": "Турция будет делать ставку на производство аналогов импортируемых товаров. При этом ставка будет делаться и на производство еще более качественной продукции, которую мы будем экспортировать".

Напомним, курс турецкой лиры резко упал после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. Кроме того, по курсу бьют высокие цены на нефть, ведь Турция является импортером черного золота. Всего с начала 2018 года лира подешевела на 40%.

При этом аналитики заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.
Турция, кризис, курс, iPhone, Эрдоган, лира, кризис в Турции, турецкая лира

Вы сейчас просматриваете новость "Эрдоган пригрозил США бойкотом iPhone". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Джейкоб Ротшильд. Фото: AFP

Мировой экономике предрекли крах: легендарный банкир объяснил, кто пострадает первым

Сегодня, 13:07

Уровень развития экономики Украины ставит наше государство в уязвимое положение

Экономика

Фото: AFP

Проблемы в Турции ударили по ценам на нефть

Вчера, 19:39

Влияние обвала турецкой лиры на цены на нефть перевесило эффект от развивающегося конфликта США и Ирана
Загрузка...

Экономика

Фото: Pixabay

Золото резко потеряло в цене на биржах: что это значит

Вчера, 16:54

Впервые за более чем два года золото на Лондонской бирже металлов опустилось в цене ниже психологического рубежа

Другие страны

Фото: pixabay.com

В Турции начали наказывать недовольных курсом валют

Вчера, 15:52

С 7 августа было выявлено 346 аккаунтов в соцсетях, разместивших "провокационные комментарии" об ослаблении турецкой лиры
Загрузка...