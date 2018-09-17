ЕС активно работает ради сохранения транзита газа через Украину – Шефчович

В ЕС надеются на сохранение транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года, когда у "Нафтогаза" закончится транзитный контракт с "Газпромом". Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Мы активно поддерживаем проведение реформ в Украине, и вы знаете, как активно мы работаем для того, чтобы убедиться, что транзит газа через Украину сохранится после 2019 года. Само собой, это вопрос, который будет у нас на повестке дня в течение длительного периода. Но я думаю, что это обеспечит Европе лучшие условия, Европа будет сильнее и увереннее", – сказал Шефчович.

Он также добавил, что, несмотря на частые и непростые дискуссии по этому вопросу, представители ЕС разделяют общую позицию по санкциям в отношении России.

Как рассказывал глава акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году. После трехсторонней встречи о транзите газа между ЕС, Украиной и Россией он отметил, что нет на сегодняшний день никаких гарантий от Москвы.

В то же время резидент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что газопровод "Северный поток – 2" не помешает транзиту газа через Украину. Российский президент назвал условия, при которых поставки газа будут продолжены.