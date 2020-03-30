ЕС даст Украине 2,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом: куда пойдут деньги

Европейский союз выделил Украине пакет помощи в размере 80 млн евро. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Европейский Союз оперативно отреагировал на потребности Украины в защите населения от распространения коронавируса. ЕС выделил пакет помощи в размере 80 млн евро (почти 2,5 млрд грн), который будет направлен на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса", - написал он.

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Денис Шмыгаль поблагодарил представителей ЕС за поддержку действий правительства в борьбе с распространением COVID-19.

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Тем временем президент Владимир Зеленский в ходе внеочередного заседания Верховной Рады призвал народных депутатов принять два законопроекта (закон о земле и так называемый банковский закон), которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с Междуародным валютным фондом. Президент подчеркнул, что от каждого народного депутата сегодня зависит, получит ли Украина столь важную для экономики поддержку МВФ.

Выступление Зеленского в Раде

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