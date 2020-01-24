ЕС готов выделить деньги для украинских фермеров: Гончарук сообщил детали

Правительство планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами и проведения земельной реформы. Об этом в Telegram сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине", – написал он
По словам премьера, в случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям:
- институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;
- поддержка малых фермерских хозяйств;
- поддержка земельной реформы.
Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства озвучило базовые направления господдержки агропромышленного комплекса в 2020 году.
Так, в рамках господдержки АПК 1 млрд грн будет направлен на развитие животноводства, 1 млрд грн – на частичную компенсацию стоимости закупленной сельхозтехники и оборудования, на удешевление кредитов планируют выделить 1,2 млрд грн, на направления садоводство и фермерство – по 400 млн грн.
В министерстве отметили, что в суммы по этим направлениям включена компенсация невыплаченных средств за предыдущий период.
Новости "Сегодня" также писали, что украинским фермерам планируют в рамках специальной государственной программы предоставлять кредиты для покупки земельных паев после открытия рынка земли в октябре 2020 года.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.
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