ЕС готов выделить деньги для украинских фермеров: Гончарук сообщил детали

Брюссель готов выделить помощь для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Правительство планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами и проведения земельной реформы. Об этом в Telegram сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине", – написал он

По словам премьера, в случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям:

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институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;

поддержка малых фермерских хозяйств;

поддержка земельной реформы.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства озвучило базовые направления господдержки агропромышленного комплекса в 2020 году.

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Так, в рамках господдержки АПК 1 млрд грн будет направлен на развитие животноводства, 1 млрд грн – на частичную компенсацию стоимости закупленной сельхозтехники и оборудования, на удешевление кредитов планируют выделить 1,2 млрд грн, на направления садоводство и фермерство – по 400 млн грн.

В министерстве отметили, что в суммы по этим направлениям включена компенсация невыплаченных средств за предыдущий период.

Новости "Сегодня" также писали, что украинским фермерам планируют в рамках специальной государственной программы предоставлять кредиты для покупки земельных паев после открытия рынка земли в октябре 2020 года.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

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