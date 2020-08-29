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ЕС готовит против Турции два пакета санкций: что произошло

29 августа, 01:25

Денис Беспалов Денис Беспалов

Конфликт в Восточном Средиземноморье разгорелся из-за богатого углеводородами шельфа

Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции, которая недавно нашла газ в Черном море, за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября на случай, если не будет прогресса с турецкой стороны. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

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"Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ. Мы также договорились, что в случае отсутствия прогресса мы можем развить новые санкции, которые могут быть обсуждены на саммите ЕС 24 сентября", – сказал он.

По словам Борреля, среди новых потенциальных мер в отношении Анкары Брюссель рассматривает, в частности, возможность запрета входов в свои порты для турецких судов, занятых в нелегальной буровой активности.

"Совет ЕС предложил мне разработать пакет предложений, если дипломатический путь урегулирования кризиса не увенчается результатом. Во-первых, мы можем включить в черный список конкретных лиц, активы, включая суда, запретить им возможность использования европейских портов и береговых услуг, финансирования. Кроме того, могут быть применены меры секторального экономического характера", – сообщил он.

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Конфликт в Восточном Средиземноморье между Турцией с одной стороны и Грецией и Кипром с другой, разгорелся из-за богатого углеводородами шельфа.

Стремясь закрепить свои притязания на шельф, Турция заключила соглашение с Правительством национального согласия Ливии (которое контролирует лишь малую часть страны) о разграничении вод Средиземного моря. Взамен Анкара предложила Триполи широкую военную помощь, которую уже активно оказывает.

Одновременно Турция направила свои геологоразведочные корабли в спорные воды близ ряда греческих островов и Кипра, который входит в ЕС и не входит в НАТО. Греция не признала соглашения Турции с Ливией и в ответ заключила соглашение о разграничении территориальных вод с Египтом, которое не признала уже Турция.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна возьмет то, что ей полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях.

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Турция ЕС санкции
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