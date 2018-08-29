ЕС хочет реформировать ВТО из-за торговой войны США и Китая – Bloomberg

Европейский союз намерен обсудить возможную реформу Всемирной торговой организации из-за взаимного повышения пошлин на товары США и Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам двух осведомленных чиновников, в сентябре 2018 года в Брюсселе планируется проведение переговоров с участием министров торговли ЕС, США и Японии. Отмечается, что данные переговоры будут предшествовать около десяти аналогичным высокопоставленным встречам, намеченным на следующий год.

После встречи Евросоюз намерен представить план по реформированию организации. Предположительно в нем будут представлены предложения по сокращению торговых издержек и меры по тому, как сделать систему урегулирования споров в ВТО более прозрачной, а также укрепить саму организацию, а переговоры в ней сделать более гибкими.

Как отмечает издание, к реформе ВТО неоднократно призывала администрация президента США Дональда Трампа. Там, в частности, называли организацию неспособной адекватно реагировать на вызовы, которые бросает Китай. В прошлом месяце о необходимости переговоров о ситуации в организации заявлял ее глава Роберто Азеведо.

"Ситуация серьезная. Многие мировые лидеры уже поняли, что нам нужно провести переговоры, сесть, поговорить и найти решения", – сказал Азеведо.

Также сообщается, что Европейская комиссия направила в комитет по торговой политике документ, датированный 5 июля, в котором содержатся предложения по улучшению структуры и принципов работы ВТО, учитывающие в том числе и претензии США к организации.

В середине июня Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в 50 млрд долларов. Новая мера была названа ответом на применяемые Китаем "нечестные методы торговли" и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий. Пекин ответил США зеркальным повышением сборов на американские товары. В июле Трамп заявил, что в случае необходимости готов обложить пошлинами практически весь импорт из Китая на общую суму около 500 млрд долларов.

В ответ Пекин объявил, что применит в отношении американской продукции повышенные тарифы на ту же сумму "в синхронном порядке" и даст решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР. Министерство коммерции Китая опубликовало 8 августа список американских товаров на сумму 16 млрд долларов, на которые с 23 августа будут введены повышенные пошлины на уровне 25%. Как следует из списка, увеличенные тарифы будут взиматься с нефтепродуктов, автомобилей и медицинского оборудования.