ЕС и Россия договорились по газовой "трехсторонке": Украина на очереди

Фото: "Укртрансгаз" / Facebook

Европейский Союз (ЕС) и Россия договорились провести с Украиной трехстороннюю министерскую встречу по транзиту газа до конца сентября. Об этом написал в пятницу, 6 сентября, заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович на своей странице в Twitter.

По его словам, договоренность достигнута в ходе переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Мы договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет объявлена в ближайшее время, после консультаций с украинской стороной", – добавил он.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что 3 сентября Шефчович провел телефонные переговоры с новым министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем. Стороны обсудили анбандлинг "Нафтогаза Украины" и трехсторонние переговоры по газу.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Новый премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама