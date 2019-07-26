ЕС может не дать Украине 500 млн евро из-за решения суда по тарифам "Укрэнерго" – эксперт

Ситуация также вызывает крайнюю обеспокоенность у западных партнеров

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Решение Окружного админсуда Киева, приостановившее по требованию Никопольского завода ферросплавов действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов компании "Укрэнерго", может стать причиной отказа в предоставлении Украине макрофинансовой помощи от Евросоюза. Об этом написал эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.



"Ключевой интерес инвесторов в энергетике – "зеленая" энергетика. Тут инвестируют как банки и международные финансовые организации (ЕБРР, IFS), так и иностранные компании (Норвежская Scaltec Solar, Китай, TIU Canada и т.д.). Соответственно, международники внимательно следят за происходящем... Ферросплавные заводы подали в Окружной административный суд Киева иск о признании противоправным решения НКРЭКУ об установлении тарифа для "Укрэнерго". И суд стал на сторону ферросплавов. А в этом тарифе как раз и были заложены средства на расчеты с производителями "зеленой" электроэнергии. Поэтому, из-за решения суда теперь все расчеты на рынке с "зелеными" энергопроизводителями остановлены", – написал Бузаров.



По мнению эксперта, это вызывает крайнюю обеспокоенность со стороны западных партнеров, и возможны их обращения в международные суды, что негативно скажется на имидже Украины.



"Очень не хотелось бы, чтобы дело дошло до международных судов, которые иностранные инвесторы наверняка выиграют. А имидж Украины проиграет – ведь еще месяц не прошел, как президент Зеленский в Канаде пообещал самые лучшие условия для инвесторов в украинскую зеленую энергетику", – отметил Бузаров.



Кроме того, он не исключает, что если ситуация не будет разрешена в правовом порядке, западные партнеры Украины могут ввести персональные санкции против судей или же отказаться от выделения Украине макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, запланированном в текущем году.



"Можно предположить, что в случае продолжения незаконных действий судей наши западные партнеры вполне могут прибегнуть к эффективному инструменту персональных санкций, например против судей и членов их семей. Или того хуже: вышеупомянутая помощь от ЕС не будет выделена. Западные страны точно уже умеют защищать свои инвестиции", – полагает Бузаров.



Напомним, 1 июля запущен новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии".



27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановлений НКРЭКУ, устанавливавших тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

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