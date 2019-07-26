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ЕС может ввести санкции против судей, приостановивших решение НКРЭКУ по тарифам "Укрэнерго" – эксперт

26 июля, 14:42

Западные партнеры Украины крайне обеспокоены сложившейся ситуацией

Фото: Pixabay

Евросоюз может ввести персональные санкции против судей Окружного админсуда Киева, которые приняли решение о приостановке действия постановлений НКРЭКУ по тарифам "Укрэнерго". Об этом написал эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров на своей страничке в Facebook.
 
"Можно предположить, что в случае продолжения незаконных действий судей наши западные партнеры вполне могут прибегнуть к эффективному инструменту персональных санкций, например против судей и членов их семей... Западные страны точно уже умеют защищать свои инвестиции", – полагает Бузаров.
 
По мнению эксперта, западные партнеры Украины крайне обеспокоены сложившейся ситуацией в связи с решением суда по тарифам "Укрэнерго", что полностью остановило расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников. И не исключает обращения иностранных инвесторов в международные суды для защиты своих прав, что негативно скажется на имидже Украины.
 
"Ключевой интерес инвесторов в энергетике – "зеленая" энергетика. Тут инвестируют как банки и международные финансовые организации (ЕБРР, IFS), так и иностранные компании (Норвежская Scaltec Solar, Китай, TIU Canada и т.д.). Соответственно, международники внимательно следят за происходящем... Ферросплавные заводы подали в Окружной административный суд Киева иск о признании противоправным решения НКРЭКУ об установлении тарифа для "Укрэнерго". И суд стал на сторону ферросплавов. А в этом тарифе как раз и были заложены средства на расчеты с производителями "зеленой" электроэнергии. Поэтому, из-за решения суда теперь все расчеты на рынке с "зелеными" энергопроизводителями остановлены", – написал Бузаров.
 
Напомним, 1 июля запущен новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии".
 
27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановлений НКРЭКУ, устанавливавших тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

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Тег электроэнергия, Укрэнерго, бузаров

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