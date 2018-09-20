ЕС оценил шанс Украины получить первый транш финансовой помощи

Размер программ макрофинансовой помощи, как правило, определяется исходя из имеющихся проблем в государстве

Украина уже в 2018 году может получить первый транш в размере 500 млн евро из четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью "Европейской правде".

"Очень много работы Украина уже выполнила, и это дает основания полагать, что нынешняя программа будет успешной. И я не вижу проблем, которые помешают Украине получить первый транш уже в этом году", – сказал Домбровскис.

Он отметил, что размер программ макрофинансовой помощи, как правило, определяется исходя из имеющихся проблем в государстве.

"Мы исходили из нынешней экономической ситуации в Украине и считаем, что данная сумма является достаточной. Как вы знаете, новая программа – это миллиард евро двумя траншами по 500 миллионов. Кроме того, наша помощь связана с наличием сотрудничества с МВФ. Для ЕС принципиально важно, чтобы у вас была действующая программа сотрудничества с Фондом", – добавил он.

Напомним, 14 сентября Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую, программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.

МИД Украины прогнозирует, что Украина получит первый транш новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в 2018 году.