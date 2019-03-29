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ЕС оштрафовал Fitch на пять миллионов евро

Сегодня, 14:07

Решение вынесло Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам

Фото: Getty Images
ЕС оштрафовал Fitch на пять миллионов евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/626/4ee/5c86264eecafb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/626/4ee/5c86264eecafb.jpg Экономика Решение вынесло Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) оштрафовало три кредитно-рейтинговых агентства, принадлежащие Fitch Group, на 5,133 млн евро за серию нарушений, которые привели к конфликту интересов.

Об этом сообщила пресс-служба Управления 28 марта.

Речь идет о трех агентствах:

  • Fitch Ratings Limited (Fitch UK), штраф составил 3,195 млн евро;
  • Fitch France S.A.S. (Fitch France, штраф – 812,5 тыс. евро;
  • Fitch Ratings España S.A.U. (Fitch Spain), штраф – 1,125 млн евро.

В пресс-службе ESMA сообщили, что с июня 2013 года по апрель 2018-го 20% этих трех дочерних структур косвенно принадлежали физическому лицу (акционеру Fitch) через компанию, находящуюся во Франции. В то же время акционер Fitch был членом советов директоров трех компаний, входящих в рейтинг этих "дочек" Fitch.

"ESMA выявило, что три кредитно-рейтинговых агентства Fitch нарушили требования о конфликте интересов в ходе рейтинговых мероприятий, проведенных в период с 2013 по 2015 год, в отношении рейтинговых компаний, в которых акционер Fitch являлся членом совета директоров, а также из-за отсутствия надлежащих процедур и внутреннего контроля за конфликтами интересов со стороны Fitch до начала 2017 года", – сказано в сообщении.

На сайте Fitch Ratings опубликовано заявление, в котором говорится, что "ни одно из этих нарушений не повлияло на результаты наших рейтингов".

"Наша интерпретация правил ЕС по раскрытию личности акционеров кредитно-рейтинговых агентств была сделана добросовестно. У нас больше нет ни одного отдельного акционера, который может быть в составе совета директоров рейтинговых компаний", – сказано в нем.

В Fitch Ratings добавили, что придерживаются высоких стандартов деятельности и полного соблюдения всех нормативных правил и требований.

Ранее аналитики Fitch сообщили, что рост экономики Украины в 2019 году замедлится до 2,6% с 3,2% по итогам 2018-го.

Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

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Тег ЕС, штраф, Fitch

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