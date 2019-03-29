ЕС оштрафовал Fitch на пять миллионов евро
Решение вынесло Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) оштрафовало три кредитно-рейтинговых агентства, принадлежащие Fitch Group, на 5,133 млн евро за серию нарушений, которые привели к конфликту интересов.
Об этом сообщила пресс-служба Управления 28 марта.
Речь идет о трех агентствах:
- Fitch Ratings Limited (Fitch UK), штраф составил 3,195 млн евро;
- Fitch France S.A.S. (Fitch France, штраф – 812,5 тыс. евро;
- Fitch Ratings España S.A.U. (Fitch Spain), штраф – 1,125 млн евро.
В пресс-службе ESMA сообщили, что с июня 2013 года по апрель 2018-го 20% этих трех дочерних структур косвенно принадлежали физическому лицу (акционеру Fitch) через компанию, находящуюся во Франции. В то же время акционер Fitch был членом советов директоров трех компаний, входящих в рейтинг этих "дочек" Fitch.
"ESMA выявило, что три кредитно-рейтинговых агентства Fitch нарушили требования о конфликте интересов в ходе рейтинговых мероприятий, проведенных в период с 2013 по 2015 год, в отношении рейтинговых компаний, в которых акционер Fitch являлся членом совета директоров, а также из-за отсутствия надлежащих процедур и внутреннего контроля за конфликтами интересов со стороны Fitch до начала 2017 года", – сказано в сообщении.
На сайте Fitch Ratings опубликовано заявление, в котором говорится, что "ни одно из этих нарушений не повлияло на результаты наших рейтингов".
"Наша интерпретация правил ЕС по раскрытию личности акционеров кредитно-рейтинговых агентств была сделана добросовестно. У нас больше нет ни одного отдельного акционера, который может быть в составе совета директоров рейтинговых компаний", – сказано в нем.
В Fitch Ratings добавили, что придерживаются высоких стандартов деятельности и полного соблюдения всех нормативных правил и требований.
Ранее аналитики Fitch сообщили, что рост экономики Украины в 2019 году замедлится до 2,6% с 3,2% по итогам 2018-го.
Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом.
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