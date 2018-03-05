ЕС поможет Украине и России закончить "газовую войну", но с условием – Еврокомиссия

В Евросоюзе напомнили, что уже выступали посредником в ходе разрешения газовых конфликтов между Украиной и Россией

Европейская комиссия готова выступить посредником в переговорах по разрешению газового конфликта между Россией и Украиной, заявила в понедельник официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

При этом, по ее словам, такую помощь Еврокомиссия окажет в том случае, если об этом попросят обе стороны разразившегося конфликта.

"То, что собираются делать Россия или Украина, об этом должны сообщать они. Как вы знаете, заместитель председателя (Еврокомиссии Марош – Ред.) Шефчович и два министра (энергетики России и Украины – Ред.) обсудили ряд вопросов в прошедшие выходные", – сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, заявление Шефчовича описывает все ранее предпринятые шаги. В заявлении было сделано предложение помочь обеим сторонам. Итконен напомнила, что Еврокомиссия помогала своим посредничеством, начиная с "зимнего пакета" 2014 года.

"Будущий этап будет заключаться в том, чтобы понять, что и как собираются делать обе стороны. Возможно, все соберутся за столом переговоров для дискуссии", – пояснила Итконен.

Напомним, ране в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

В свою очередь в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину, признав, что транзит газа через Украину надежен.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.