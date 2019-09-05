ЕС разрешил импортировать украинские яблоки, сливы и помидоры

Решение о беспрепятственном экспорте овощей и фруктов из Украины достигнуто в ходе переговоров

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Европейский Союз включил Украину в список стран, которые могут экспортировать овощи и фрукты в ЕС. Об этом сегодня, 5 сентября, информирует Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Решение о беспрепятственном экспорте яблок, слив, груш, перца, паслена, помидоров и баклажанов из Украины достигнуто в результате переговоров Госпродпотребслужбы с Европейской комиссией (ЕК).

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Новости "Сегодня" писали, что Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт ряда овощей и фруктов из Украины и других стран, не входящих в ЕС. Причина состояла во вступлении в силу директивы (EU) 2019/523, которая предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов.

4 сентября Госпродпотребслужба заявила, что проводит консультации с ЕК о включении Украины в перечень стран, "которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров".

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Украинцев уже пугают рекордными ценами на помидоры, но аграрии предупреждают: кроме дорогих томатов, страну может ожидать дефицит картошки и яблок. Из-за неудачной погоды привычные овощи и фрукты не уродили, поэтому цены на них могут шокировать этой осенью. Самый плохой урожай картофеля прогнозируют на юге и в центре. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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