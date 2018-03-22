ЕС сделал шаг к блокировке "Северного потока – 2"

Россия не сможет построить газопровод в обход Украины, если Европарламент примет окончательное решение в пользу Киева

Законопроект, который распространяет правила внутреннего газового рынка Европы на российский проект "Северный поток – 2", поддержали в комитете Европарламента по промышленности.

Это регулирование может заблокировать строительство газопровода, ведь если это решение будет принято на уровне Брюсселя, для трубопровода придется искать независимого оператора. Российский монополист уже не сможет его контролировать единолично, а тарифы должен будет согласовывать.

Напомним, ранее британский эксперт объяснил сайту "Сегодня", чем "Северный поток – 2" нарушает правила ЕС. По словам специалиста, если нормы Энергетического союза распространятся на российский проект, строительство газопровода станет невозможным.

В то же время, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины.

Однако Германия пока не может дать добро на строительство российского газопровода. Дело в том, что местные экологи объявили "войну" "Северному потоку – 2" – совместно с WWF они обратились к властям с требованием заблокировать реализацию проекта. Без разрешения экологов разрешение не может быть выдано. К иску немецких экологов также присоединится Украина.

"Северный поток – 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год – от побережья России через Балтийское море в Германию. Противники проекта – Украина, Польша, страны Балтии и Дания – отмечают: газопровод увеличит зависимость Евросоюза от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.