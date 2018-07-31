ЕС ввел новые санкции против РФ из Крымского моста, а гривна растет: итоги дня

Сегодня, 22:03

Сократилась теневая занятость населения, украинские школьники отличились на международных олимпиадах


ОБЩЕСТВО

40 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1516246 переселенцев из Донбасса и Крыма о состоянию на 30 июля официально учтены по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Девять медалей 1 золотую, 6 серебряных и 2 бронзовые завоевали украинские школьники на международных олимпиадах по химии и физике. На соревнованиях Украину представляли 9 участников – все они получили награды. Международная олимпиада по химии проходила 19-29 июля 2018 в Чехии и Словакии. К соревнованиям присоединились 300 учеников из 76 стран. На Международной олимпиаде по физике, которая прошла в Португалии, соревновались 400 участников из 90 стран.

Сократилась до 21,8% теневая занятость в Украине с 22,3% в прошлом году. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко. В целом на данный момент впервые с 2013 года наблюдается рост занятости населения. Количество занятого населения увеличилась на 149 тысяч человек.

Уменьшилось на 8% по состоянию на 27 июля количество получателей пособия по безработице по сравнению с количеством таких лиц на соответствующую дату прошлого года. В то же время растет средняя выплата, что говорит о росте зарплат. Минимальная помощь составляет 544 грн. Ее получают 25% безработных. Максимальное пособие по безработице в 7048 грн получают 5% безработных.

530 человек заявили о намерении принять участие в конкурсе кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,75 грн на 31 июля Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс снизился (доллар подешевел) на 1 копейку. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 10 копеек – до 26,97 грн/, а в покупке повысился на 9 копеек – до 26,92 грн.

28,1 млн долл. сегодня продал Национальный банк на аукционе по продаже валюты и удовлетворил 14 заявок. В последний раз Нацбанк проводил аукцион по продаже валюты 23 января 2018 года. Валюта продается для удержания гривни от быстрого падения.

3853 автотранспортных средств произвели украинские автопредприятия в январе-июне, что на 6,4% больше, чем за первое полугодие 2017 года, в том числе выпуск легковых автомобилей вырос на 8,8% – до 3,349 тыс. ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".

Снизился в 11,6 раза профицит платежного баланса Украины в июне к маю – до 23 млн долл. В годовом измерении профицит упал в 13,3 раза. Несмотря на снижение экспорта товаров (за месяц на 5,7% – до 3,446 млрд долл.), снижение импорта было более существенным – на 6,8%, до 4,269 млрд. В результате дефицит товарооборота снизился на 11,2% – до 823 млн долл.

Увеличили потребление угля на 19,5% Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали Украины в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 13 млн 44,9 тыс. тонн.

22,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых намолотила Украина по состоянию на 30 июля с 7 млн га (70% прогноза по этим культурам) при урожайности 32,2 ц/га.

Около 60% беспилотных летательных аппаратов в Украине не проходят оценку соответствия требованиям Технического регламента радиооборудования – сообщил Украинский государственный центр радиочастот, осуществляющий сертификацию радиоэлектронных средств.

438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 млрд грн передала Государственная служба финансового мониторинга по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы.

МИР

С 31 июля Канада начала собирать биометрические данные у украинцев для получения виз. Отпечатки пальцев и электронную фотографию будут требовать у тех, кто получает туристическую визу, разрешение на работу, обучение и постоянное проживание в Канаде. Биометрические данные будут собирать раз в 10 лет, независимо от того, на какой период выдается виза. Канадские визы подорожают на треть – около 190 канадских долларов вместо 140. В Канаде отмечают, что новые правила вводят не только для Украины, а для всех стран, у которых нет безвизового режима с Канадой.

Официальные лица Ирана отказались от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах. В частности, в Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.

В отношении шести российских компаний которые участвовали в строительстве Крымского моста, Евросоюз ввел санкции. Ранее, 18 июля Европейский Союз ввел индивидуальные санкции в отношении шестерых лиц, причастных к незаконному строительству этого моста.

57,8 миллионов километров сегодня, 31 июля, Марс максимально приблизился к Земле. Расстояние между планетами стало наименьшим за последние 15 лет.

Парламент Франции одобрил закон о запрете использования мобильных телефонов и других средств связи в начальных и средних классах общеобразовательной школы. Предложение запретить мобильные телефоны в школе было одним из предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона, ставшего президентом Франции в мае 2017 года.

Власти Венеции объявили о запрете использования каноэ, байдарок, катамаранов и других подобных средств на Гранд-канале – самом известном канале города. Плавать по нему разрешено только "официальным" гондолам.
банк, Нацбанк, курс, итоги, санкции, теневая занятость, итоги дня, Национальный банк, занятость, курс доллара, должности

Вы сейчас просматриваете новость "ЕС ввел новые санкции против РФ из Крымского моста, а гривна растет: итоги дня". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Гусев

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...