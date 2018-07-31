ЕС ввел новые санкции против РФ из Крымского моста, а гривна растет: итоги дня

ОБЩЕСТВО

40 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1516246 переселенцев из Донбасса и Крыма о состоянию на 30 июля официально учтены по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Девять медалей 1 золотую, 6 серебряных и 2 бронзовые завоевали украинские школьники на международных олимпиадах по химии и физике. На соревнованиях Украину представляли 9 участников – все они получили награды. Международная олимпиада по химии проходила 19-29 июля 2018 в Чехии и Словакии. К соревнованиям присоединились 300 учеников из 76 стран. На Международной олимпиаде по физике, которая прошла в Португалии, соревновались 400 участников из 90 стран.

Сократилась до 21,8% теневая занятость в Украине с 22,3% в прошлом году. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко. В целом на данный момент впервые с 2013 года наблюдается рост занятости населения. Количество занятого населения увеличилась на 149 тысяч человек.

Уменьшилось на 8% по состоянию на 27 июля количество получателей пособия по безработице по сравнению с количеством таких лиц на соответствующую дату прошлого года. В то же время растет средняя выплата, что говорит о росте зарплат. Минимальная помощь составляет 544 грн. Ее получают 25% безработных. Максимальное пособие по безработице в 7048 грн получают 5% безработных.

530 человек заявили о намерении принять участие в конкурсе кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,75 грн на 31 июля Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс снизился (доллар подешевел) на 1 копейку. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 10 копеек – до 26,97 грн/, а в покупке повысился на 9 копеек – до 26,92 грн.

28,1 млн долл. сегодня продал Национальный банк на аукционе по продаже валюты и удовлетворил 14 заявок. В последний раз Нацбанк проводил аукцион по продаже валюты 23 января 2018 года. Валюта продается для удержания гривни от быстрого падения.

3853 автотранспортных средств произвели украинские автопредприятия в январе-июне, что на 6,4% больше, чем за первое полугодие 2017 года, в том числе выпуск легковых автомобилей вырос на 8,8% – до 3,349 тыс. ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".

Снизился в 11,6 раза профицит платежного баланса Украины в июне к маю – до 23 млн долл. В годовом измерении профицит упал в 13,3 раза. Несмотря на снижение экспорта товаров (за месяц на 5,7% – до 3,446 млрд долл.), снижение импорта было более существенным – на 6,8%, до 4,269 млрд. В результате дефицит товарооборота снизился на 11,2% – до 823 млн долл.

Увеличили потребление угля на 19,5% Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали Украины в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 13 млн 44,9 тыс. тонн.

22,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых намолотила Украина по состоянию на 30 июля с 7 млн га (70% прогноза по этим культурам) при урожайности 32,2 ц/га.

Около 60% беспилотных летательных аппаратов в Украине не проходят оценку соответствия требованиям Технического регламента радиооборудования – сообщил Украинский государственный центр радиочастот, осуществляющий сертификацию радиоэлектронных средств.

438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 млрд грн передала Государственная служба финансового мониторинга по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы.

МИР

С 31 июля Канада начала собирать биометрические данные у украинцев для получения виз. Отпечатки пальцев и электронную фотографию будут требовать у тех, кто получает туристическую визу, разрешение на работу, обучение и постоянное проживание в Канаде. Биометрические данные будут собирать раз в 10 лет, независимо от того, на какой период выдается виза. Канадские визы подорожают на треть – около 190 канадских долларов вместо 140. В Канаде отмечают, что новые правила вводят не только для Украины, а для всех стран, у которых нет безвизового режима с Канадой.

Официальные лица Ирана отказались от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах. В частности, в Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.

В отношении шести российских компаний которые участвовали в строительстве Крымского моста, Евросоюз ввел санкции. Ранее, 18 июля Европейский Союз ввел индивидуальные санкции в отношении шестерых лиц, причастных к незаконному строительству этого моста.

57,8 миллионов километров сегодня, 31 июля, Марс максимально приблизился к Земле. Расстояние между планетами стало наименьшим за последние 15 лет.

Парламент Франции одобрил закон о запрете использования мобильных телефонов и других средств связи в начальных и средних классах общеобразовательной школы. Предложение запретить мобильные телефоны в школе было одним из предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона, ставшего президентом Франции в мае 2017 года.

Власти Венеции объявили о запрете использования каноэ, байдарок, катамаранов и других подобных средств на Гранд-канале – самом известном канале города. Плавать по нему разрешено только "официальным" гондолам.