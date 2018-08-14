ЕС выделил Украине 15,5 млн евро: итоги дня

ОБЩЕСТВО

41 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

46 млн грн потратили политические партии на рекламу за второй квартал, это составляет треть от общей суммы расходов, сообщает Комитет избирателей Украины. В течение апреля-июня парламентские политические силы вообще выложили более 150 млн грн. Покупали рекламу преимущественно за средства государственного бюджета Украины. Больше всего на рекламу потратила "Батькивщина" – 78% средств партии, почти 25 млн грн.. На втором месте по затратам на рекламу находится "Самопомич" – около 6 млн грн.

15,5 млн евро выделил Европейский Союз в соответствии с Соглашением о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине". Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, что измеряется определенными программой индикаторами. Средства поддержки направляются в государственный бюджет.

Только 1,2 тыс. вагонов из 3 тыс. вагонов "Укрзализныци", которые находятся в эксплуатации на данный момент, оборудованы кондиционерами.

Около 12 тысяч обычных светильников уличного освещения в текущем году в Киеве планируют заменить на светодиодные.

180 победителей определили по итогам конкурса на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР). Из них 126 следователей и 54 государственных служащих. 39 должностей остаются вакантными – на них будет объявлен повторный конкурс.

81 человек погиб на водоемах Украины за неделю, с 6 по 12 августа. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). За указанный период спасатели зарегистрировали около 2 тыс. чрезвычайных событий, на которых удалось спасти 66 человек. Спасатели ликвидировали почти 2 тыс. пожаров, на которых удалось спасти 31 человека. Погибли на пожарах за неделю 18 человек.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 11 копеек до 27,45 гривен за доллар курс Национальный банк на 15 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 14 августа.

Составил 109,6% индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Госстатом, в третьем квартале по сравнению со 104% и 108,8% соответственно во втором и первом кварталах этого года. Зафиксировано улучшение трех из пяти индикаторов деловой уверенности – компонентов ИЭН: в розничной торговле (с 5,3% во втором квартале до 10,7%), в сфере услуг (с -5% до 0,3%), в строительстве (с -21,5% до -18,7%).

Не изменились сегодня розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

У 47% проверенных плательщиков с начала 2018 года органами ГФС при проверке выявлены нарушения налогового законодательства при выплате зарплат. По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате в бюджеты 607 млн грн налога на доходы физических лиц, 167 млн грн единого взноса и 26 млн грн военного сбора. Было выявлено 4,2 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

66,6 млн долларов продал сегодня на аукционе Национальный банк при спросе 98,1 млн долларов. Минимальный курс продажи валюты составил 27,46, максимальный – 27,47. Всего в аукционе хотели принять участие 46 участников, однако были удовлетворены заявки 22.

235 субъектов хозяйствования намерена проверить в этом году Государственная фискальная служба на предмет вырубки лесов и экспорта лесоматериалов.

МИР

Президент США подписал оборонный бюджет на 2019 год размером 717 млрд долл. В нем предусмотрены 250 млн долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе 50 млн долл. должны быть направлены на летальные виды вооружений.

Самым привлекательным городом мира для жизни по версии Economist Intelligence Unit (EUI), аналитического подразделения британского журнала The Economist, признана австрийская столица Вена. До этого первое место в течение семи лет подряд занимал австралийский Мельбурн. Теперь он переместился на второе место. Вена стала первым европейским городом, возглавившим этот список. Другим европейским городом, вошедшим в первую десятку, стал Копенгаген – он занял 9-е место. Кроме того, в верхней десятке рейтинга присутствуют еще два города Австралии (Сидней и Аделаида, 5-е и 10-е места соответственно), два японских города (Осака и Токио, 3-е и 8-е места соответственно), а также три канадских (Калгари, Ванкувер и Торонто, 4-е, 6-е и 7-е места).

22 человека погибли сегодня при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе. Еще 8 человек получили тяжелые травмы. Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало.

Объявил о бойкоте продукции американской электронной промышленности сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Отношения между странами обострились после решения США ввести санкции в отношении двух турецких министров из-за удержания под стражей в этой стране американского пастора Эндрю Брансона. Затем президент США объявил об удвоении размера пошлин на сталь и алюминий для Турции, это заявление вызвало обвал курса турецкой лиры.