ЕС выделил Украине почти 30 млн евро на налоговые и таможенные реформы

Общий бюджет программы составляет 55 млн евро, ее завершение запланировано на 2022 год

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Европейский Союз выделил Украине 29,5 млн евро на проведение налоговых и таможенных реформ, сообщает пресс-служба Министерства финансов во вторник, 18 июня.

"Компоненты программы по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), реализация которой начинается сегодня, направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также на развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности, в сфере IT и HR", – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что общий бюджет программы составляет 55 млн евро, ее завершение запланировано на 2022 год.

В рамках программы ЕС поможет Украине реализовать юридические и процедурные изменения в таможенной сфере, а также окажет помощь в создании Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, Евросоюз предоставил первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в декабре 2018 года. Такая же сумма ожидается в 2019 году.

А 250 млн долларов от США направлены на обеспечение безопасности и обороны Украины в 2019 году.

Кроме того, 18 декабря 2018 года Совет исполнительных директоров одобрил предоставление гарантий на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларовдля поддержки институциональных реформ и стабильного экономического развития в Украине.

Напомним, в 2019 году Украине придется выплатить более 14 млрд долларов по государственному долгу. Такие данные ранее озвучило Министерство финансов Украины.

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