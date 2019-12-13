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Еще четыре порта Украины сдадут в концессию: Криклий раскрыл подробности

13 декабря, 17:53

По портам "Ольвия" и "Херсон" уже проводятся конкурсы

Фото: ДТЭК

Фото: ДТЭК

В 2020 году правительство Украины подготовит к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, который также напомнил о передаче в концессию портов "Ольвия" и "Херсон", конкурс по которым продлится до конца декабря-2019.

"В сентябре мы дали старт пилотным конкурсам концессии в портах "Ольвия" и "Херсон". 9 декабря мы объявили результаты приема заявок на участие в конкурсе в порту Херсон. Есть 4 заявки – это указывает на висок интерес со стороны инвесторов. <...> Кроме двух указанных портов, в наших планах на 2020 год также проведение концессионного конкурса в портах "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и "Одесса". Позиция правительства четкая – налаживание взаимовыгодного сотрудничества государства и частного бизнеса", – цитирует Криклия пресс-служба правительства.

При этом, по словам министра, конкуренция в концессионных конкурсах в украинских портах – "это хорошо и для портов, и для государства".

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Что такое концессия?

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом.

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Фото: А.Ракитин

Для государства концессия выгодна тем, что она:

  • привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;
  • может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или качество услуг.

Концессионер получает:

  • доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;
  • распределение рисков;
  • госгарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной части).

Концессия эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

Как сообщалось президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил Министерству инфраструктуры провести первые пилотные конкурсы по передаче в концессию порта "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта до 1 января 2020 года. Предполагается, что концессия порта "Ольвия" будет предоставляться на 35 лет, а концессия Херсонского порта – на 30 лет. О принятии необходимого для этого законодательства глава государства говорил еще в августе во время визита в Турцию:

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Одесса Мариуполь Херсон Бердянск Ольвия порты концессия Владислав Криклий черноморск

Источник: Сегодня

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