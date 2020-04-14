Еще два банка подключились к программе "теплых кредитов": подробности

Госэнергоэффективности заключило договоры о сотрудничестве еще с двумя банками

В 2020 году программа "теплых кредитов" продолжит действовать. Об этом заявили в пресс служба Госэнергоэффективности, передает УНН.

"Госэнергоэффективности заключило договоры о сотрудничестве еще с двумя банками – Укргазбанком и Укрэксимбанк – по реализации программы" теплых кредитов "в 2020 году", – сообщили в ведомстве.

В частности указано, что в 2020 году Укргазбанк предоставлять "теплые кредиты" физическим лицам – на энергоэффективные мероприятия в частных домах, а также на приобретение твердотопливных котлов; ОСМД – на утепление многоэтажек. В свою очередь, как указано, Укрэксимбанк обеспечит выдачу "теплых кредитов" семьям, которые планируют внедрить энергосберегающие мероприятия в частных домах.

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Также указано, что ранее Госэнергоэффективности и ПриватБанк заключили договор о сотрудничестве по реализации программы "теплых кредитов" в 2020 году.

В результате участники программы, как отметили в Госэнергоэффективности, получат из государственного бюджета возмещение:

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20% суммы кредита – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантов);

35% – на утепление индивидуального жилья;

от 40% до 70% – для ОСМД.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 31 марта 2020 года Министерство энергетики Украины утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключать договоры с государственными банками для старта кредитования по этой программе. Около 750 тыс. семей, которые стали участниками программы, будут иметь тепло, комфорт и меньшие коммунальные платежи.

В прошлом году благодаря "теплым кредитам" украинцы смогли сэкономить на отоплении. Жители ОСМД стали платить вдвое меньше, чем до утепления дома.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:

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