Еще один удар по "Северному потоку – 2": в Германии приняли важное решение

Федеральное сетевое агентство Германии оказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока – 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в решении регулятора.

"Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока – 2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", – говорится в решении.

В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения проекта из-под правил была его реализация до 23 мая 2019 года.

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"В случае с "Северным потоком – 2" это не так", - заявили в ведомстве.

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Как известно, обновленная Газовая директива ЕС требует от приходящих в страны Евросоюза морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа. Это означает, что компания-оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Россия, благодаря лазейке в немецком законодательстве, могла бы избежать такого сценария, если бы успела достроить "Северный поток – 2" до мая 2019 года.

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Однако строительство было фактически остановлено после того, как США ввели санкции против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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