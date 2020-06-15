Еще одна пенсия: зачем украинцев обяжут копить на старость

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. То есть деньги пенсионеров – это налоги тех, кто работает. Пенсионеров у нас – более 11 миллионов, а работников – только 10 миллионов, и из-за коронавируса безработных серди них стало больше. Поэтому дефицит Пенсионного фонда с 2016 года постоянно растет и уже достиг 172 млрд гривен. В Кабмине предлагают ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный. Новости "Сегодня" узнавали, не ухудшит ли это ситуацию.

В разработанном правительством законопроекте предлагается следующее: с зарплаты украинцев каждый месяц будут высчитывать 1% и направлять эти средства на специально созданный для этого человека счет. Еще 2% из зарплаты за сотрудника будет платить работодатель. И так будет продолжается, пока работник не достигнет пенсионного возраста. Тогда вся накопленная сумма станет его "второй пенсией" – в придачу к той, которая выплачивается по солидарной системе.

Конечно, если из вашей зарплаты будут высчитывать процент, эта зарплата станет меньше. Да и работодатели не в восторге – для них это лишние расходы. Не сделают ли они зарплаты на 2% меньше? Вполне вероятно. Хотя в Министерстве соцполитики уверены, что этого не произойдет.

"Очень трудно людям снижать зарплату. Можно не повысить в следующий раз – такие бывают случаи. А вот сказать, мол, я тебе на 2% завтра снижу зарплату – такое почти не происходит", – говорит замминистра соцполитики Татьяна Сальникова.

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Кто же будет заниматься сбором средств на вашу накопительную пенсию? Это могут быть либо частные пенсионные фонды – они уже давно работают в Украине. Или же это будет Государственное пенсионном казначействе – которое еще предстоит создать.

Если вы получаете 10 тысяч гривен и каждый месяц на будущую пенсию будет высчитывать по 3%, получится 300 гривен в месяц. Если вам при этом до пенсии осталось 15 лет, то накопить удасться 54 тысячи гривен. Но сумма должна быть больше.

"Фонд может эти деньги сохранить долгое время и приумножить – то есть создать прибыль. Чтобы было выше уровня инфляции, скажем, через 10-20-30 лет", – отмечает глава совета украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Елена Сотскова.

Для этого деньги будут вкладывать в банковские депозиты, в золото и другие драгоценные металлы, в недвижимость, в акции и облигации. Главный принцип здесь – раскладывать яйца в разные корзины, чтобы уменьшить риски. Например,-акции падают в цене, а золото растет. В итоге фонд где-то деньги потеряет, но где-то заработает. А в итоге это должно быть хоть небольшой, но гарантированной прибылью.

"Это лучший способ, который изобрело человечество, чтобы что-то хранить", – говорит Сальникова.

Деньги на накопительном счете будут собственностью работник. Если он получит инвалидность или тяжело заболеет, средства можно будет забрать даже до наступления пенсионного возраста.

"Рак, инфаркт, инсульт – какая-то тяжелая болезнь... Он может обратиться к администратору – в негосударственный пенсионный фонд и получить эти средства в полном объеме или частично – сколько нужно, например, для операции", – объясняет Сотсоква.

"Но просто так – без оснований – забрать их до наступления пенсионного возраста будет невозможно. Потому что цель этого все же обеспечить человеку дополнительную пенсию", – добавляет Сальникова.

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Когда же вы достигнете пенсионного возраста, сможете или забрать всю сумму сразу, или получать ее частями ежемесячно. Если человек вдруг умирает, накопительная пенсия не исчезает – ее получают наследники.

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По большому счету, накопительная пенсионная система в Украине уже давно работает. Разница лишь в том, что она пока не обязательная для всех, а добровольная.

В Украине сейчас действует около 60 негосударственных пенсионных фондов. Андрей Сенишин – вкладчик одного из них. До наступления пенсионного возраста ему осталось только пять лет. И все же он говорит, что хочет успеть хоть что-то накопить на старость и иметь вторую пенсию. Потому что его пугает перспектива быть обычным пенсионером и получать только пенсию от государства.

"Люди проработали всю жизнь, а теперь, когда спрашиваю об их пенсии, мне становится страшно", – делится Сенишин.

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Об этом же говорит и другая вкладчица негосударственного пенсионного фонда, Анна Вишняк. Ей всего 28 лет и до старости еще далеко, но она владеет накопительным счетом уже три года. Может сама контролировать, что с деньгами, – через личный электронный кабинет.

"Могу видеть общую суму, которая у меня накоплена с самого начала и по сегодняшний день", – рассказывает Анна.

Также она может узнать, куда именно фонд инвестирует деньги. И при желании в любой момент перевести все свои накопления в другой частный фонд – как только будет чем-то недовольна.

Все эти возможности прописаны и в законопроекте про введение общеобязательных накопительных пенсий. То есть система практически ничем не отличается от той, что есть сейчас. Кроме того, что вместе с частными пенсионными фондами должна заработать государственная структура, которая будет отвечать за накопление пенсий.

В начале 2000-х так было в России. Чем все закончилось, новости "Сегодня" просили у бывшего министра экономики РФ Андрея Нечаева (1992-1993).

"Сейчас у нас фактически эта система разрушена – потому что в течении многих лет в силу трудной эконмической ситуации правительство замораживало накопительные пенсии", – говорит Нечаев.

То есть российское правительство брало деньги из накопительных пенсий и направляло их на различные социальные выплаты. Все для того, чтобы закрыть дыры в бюджете.

Такой же соблазн появится и перед любым украинским правительством. Этого можно избежать, если накопительные пенсионные фонды будут только частными. Но тогда есть другой риск.

"А если там вор есть? А если там есть преступная группировка, которая через покупку фейковых бумаг – мусор – выведет деньги из этого пенсионного фонда и объявит его банкротом? Куча разных вариантов возможны", – предостерегает экономист Олег Пендзин.

И все же самый большой риск, говорит экономист, – это обесценивание денег. Вспомните середину 90-х – тогда доллар стоил 1,2 гривни. Затем гривня упала до 5 грн/долл., потом – до 8 грн/долл., а сейчас доллар стоит почти 27 гривен.

"Минимум в 20 раз обесценились по отношению к доллару накопления – в 20 раз! Слабые экономики обречены на подобные вещи. Сохранить человеческие средства – чрезвычайно трудно", – говорит Пендзин.

В негосударственных пенсионных фондах на это отвечают, что часть сбережений держат в валюте.

"60% активов негосударственного пенсионного фонда вложены именно в долларах. Это очень хорошо для будущих пенсионеров, я так считаю", – говорит Сотскова.

И где гарантии, что фонд не обанкротится? Да, будет государственный надзор со стороны Нацбанка. Но так же был надзор и за коммерческими банками. И это не помогло – в 2014 году в результате "банкопада" мы потеряли 40% банковской системы. Впрочем, экономистам возражают, что опыт негосударственный пенсионных фондов совсем другой.

"Кризис, который был в 2008 году, который был в 2014 году – эти все кризисы фонды пережили. Большинство фондов пережило успешно – получили доходность, которая была выше инфляции", – отмечает Сотскова.

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Но из одного частного пенсионного фонда деньги все же исчезли, говорят в Министерстве социальной политики. Как объясняет Сальникова, собственник фонда выводил оттуда деньги, а это "прямой криминал". Однако такая ситуация – скорее исключение, чем правило.

Накопительные пенсионные фонды работают по всему миру. И это позволяет людям выйти на пенсию и иметь достаточно денег, чтобы отдыхать и путешествовать. Представитель Ассоциации страховых компаний Бельгии Вотье Робинс уверяет, что никогда не сталкивался с ситуацией, когда деньги в его стране исчезали с накопительных счетов.

"У нас не было таких случаев в Бельгии. Пенсионные фонды находятся под наблюдением национального банка, который должен убедиться, что эти компании стабильные и защищены от любых потрясений", – говорит Робинс.

Но можно сравнивать Бельгию и Украину? Не стоит ли отложить внедрение обязательные накопительные пенсии до лучших времен – а сначала уменьшить уровень коррупции, снизить инфляцию, повысить ВВП? Тогда и риски потери денег будут меньше. Но вот что на это говорят в Минсоцполитики.

"У нас нет времени – мы это откладывает уже 16 лет. Мы можем отложить, а потом честно сказать людям – вы знаете, пенсии у вас не будет", – объясняет Сальникова.

Заместитель министра говорит: так потому, что уже сейчас на одного человека, который работает и платит налоги, приходится один пенсионер. И по прогнозам Министерства социальной политики, уже через пять лет соотношение может быть еще хуже. На одного человека, который работает, будет приходиться два пенсионера. Этого нынешняя пенсионная система может просто не выдержать.

Поэтому вводить накопительную пенсионную систему все же придется. И премьер уже заявил – она ​​должна заработать уже с начала следующего года. Но, конечно, это не будет панацеей. Какие пенсионные реформы не внедряй, какие новации не вводи – если зарплаты у людей низкие, пенсии тоже будут маленькими.

К слову, ранее в Минсоцполитики также объясняли, что будет после повышение минимальной зарплаты в 2020 году.

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